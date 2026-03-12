Миллион в месяц и карпы в пруду: Лобода сдаёт роскошный особняк, который никто не хочет покупать

Певица Светлана Лобода сменила стратегию продажи своего подмосковного поместья. Выяснилось, что звёздная недвижимость в Николо-Урюпино, выставленная на реализацию два года назад, так и не нашла покупателя. Теперь артистка готова сдавать дом в аренду, передаёт «Газета.ru».

Цена аренды кусается: месяц проживания в особняке обойдётся в 1,3 миллиона рублей. При этом желающие всё ещё могут выкупить объект, причём цена даже упала — с первоначальных 650 миллионов до 630.

Почему дом не продаётся, ранее объясняла риелтор Юлия Юсова. По её мнению, всему виной репутация владелицы. Имя Лободы стало токсичным для большинства потенциальных покупателей. Единственные, кто может решиться на сделку, — либо фанаты, либо иностранцы, которым безразличны местные скандалы.

Участок, на котором стоит особняк, занимает целый гектар. Помимо главного трёхэтажного дома с четырьмя спальнями, там предусмотрены помещения для охраны, гостей и персонала. Ландшафт высажен 300 хвойными и лиственными деревьями, а на территории имеется пруд с японскими карпами.

В конце декабря прошлого года Лобода подняла ценник на трёхэтажный дворец в Подмосковье почти до 1 млрд рублей. Тогда особняк можно было ещё купить. В 2023 году певица оценивала свой трёхэтажный дом площадью 1200 квадратных метров с прилегающим участком почти в гектар в 650 миллионов рублей.