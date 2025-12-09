Певица Лобода подняла ценник на трёхэтажный дворец в Подмосковье почти до 1 млрд рублей

Похоже, что Светлана Лобода решила не сдаваться в борьбе за покупателя своего подмосковного дворца: цена выросла на целых 200 миллионов, и теперь за этот «терем» просят 850 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Так, в Николо-Урюпино предлагается к продаже недвижимость с повышенной конфиденциальностью, доступная только по безналичному расчёту. В 2023 году певица оценивала свой трёхэтажный дом площадью 1200 квадратных метров с прилегающим участком почти в гектар в 650 миллионов рублей.

Покупатель получит не только основной дом, но и целый комплекс удобств: Отдельные дома для гостей, персонала и охраны.

Продуманное внутреннее пространство: четыре спальни, две столовые, гостиная, ведущая к бассейну, джакузи, библиотека, постирочная, тренажерный зал и зона отдыха с баром и бильярдом, а также вся мебель.

Удобства для автомобилей и отдыха: гараж на три машины, 12 парковочных мест для гостей, беседка с барбекю, живописный сад с прудом и комплексная система видеонаблюдения.

Подмосковный особняк Лободы. Фото © Telegram / Mash

Лобода покинула Россию после начала СВО, выразив публичное несогласие с её проведением. Она неоднократно заявляла об отсутствии намерений возвращаться в Россию, независимо от финансовых предложений. Отказавшись от украинского гражданства, артистка получила паспорт Мальты. В Литве ей был присвоен статус персоны нон грата из-за неопределённой позиции относительно украинского конфликта.



В настоящее время Светлана проживает с дочерьми в Латвии и выступает с концертами в Европе. Стоимость билетов на её выступления варьируется от 79 до 249 долларов (примерно от 6 до 19 тысяч рублей), однако на предновогодний период пока нет запланированных концертов.

Ранее Лобода призналась, что её карьера разрушилась после ухода из России. По словам артистки, первый год после отъезда она практически не работала, так как находилась в эмоционально тяжёлом состоянии и не чувствовала в себе сил выходить на сцену.