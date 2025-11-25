«Я начинала всё с нуля»: Лобода призналась, что её карьера разрушилась после ухода из России

Певица Светлана Лобода призналась, что после отказа от выступлений в России и переезда за границу столкнулась с серьёзными трудностями в карьере. Об этом она рассказала в подкасте «Рада и тёрки».

По словам артистки, первый год после этих изменений она практически не работала, так как находилась в эмоционально тяжёлом состоянии и не чувствовала в себе сил выходить на сцену. Лобода призналась, что ощущала себя так, будто начинает карьеру с нуля.

«Когда я выходила на сцену, у меня было ощущение, как будто я начинаю всё сначала. Это как падение с большой высоты вниз», — отметила певица.

Она подчеркнула, что сознательно пошла на перемены и приняла новую реальность, сравнив происходящее с перерождением. Исполнительница рассказала, что вновь начала выступать в небольших залах и буквально «заново нащупывала почву под ногами».

Сейчас 43-летняя Лобода проживает в Риге вместе с семьёй и продолжает гастрольную деятельность за пределами России. При этом она заявила, что не планирует переводить свои русскоязычные песни на украинский язык, подчеркнув, что они должны «жить той жизнью, которой жили все эти годы».

Светлана Лобода обрела широкую популярность в России в конце 2000-х и 2010-х годов, став одной из самых коммерчески успешных поп-исполнительниц на постсоветском пространстве. В 2022 году певица объявила о прекращении деятельности в РФ и переехала за границу. В последние годы она живёт в Риге, продолжает гастролировать по Европе и другим странам, выпуская как новые релизы, так и исполняя свои прежние хиты. При этом Лобода неоднократно подчёркивала, что не собирается отказываться от русскоязычного репертуара, несмотря на смену страны проживания и сложную адаптацию к новой аудитории.