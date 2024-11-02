За евро — да. Почему певица Лобода задрала ценник за выступления для россиян

Сколько берёт Лобода за выступление

Как выяснил SHOT, украинская певица Светлана Лобода готова петь на корпоративах и частных вечеринках для россиян. Правда, за границей — в основном в Европе. За часовое выступление менеджеры артистки просят 140 тыс. евро, или 15 млн рублей по текущему курсу. Мало кто в других странах, в том числе и на Украине, готов столько платить за певицу, поэтому она по старой памяти и пытается заработать на обеспеченных россиянах.

Но с Лободой могут быть нюансы. Буквально на днях в соцсетях завирусился ролик с гастролей певицы в Ереване. На кадрах запечатлён момент, когда артистка требует от вышедшей на сцену поклонницы обвинить Россию в агрессии против Украины. Когда та не соглашается — попросту выгоняет из зала.

— Если вы пришли на мой концерт, то должны поддерживать мою позицию! — заявила со сцены Лобода.

После этого на певицу вылились тонны хейта со стороны рассерженных пользователей Сети и, похоже, теперь уже бывших фанатов. «Почему на русском говорит?» — возмущены украинские поклонники. «А что ей сделала российская власть?» — спрашивают другие.

Ролик посмотрели не только в России и СНГ. На днях власти ОАЭ предупредили приехавшую на выступление заносчивую звезду, что она может повторить судьбу Верки Сердючки, которой запретили въезд в страну за политические заявления. В итоге теперь наличие россиян на мероприятиях Лободу ничуть не смущает — концерт в Дубае прошёл в «тёплой, дружественной обстановке».

Что прописано в райдере Лободы

Сегодняшний райдер певицы по-прежнему выглядит по-королевски: принимающая сторона должна предоставить ей 16 номеров в пятизвёздочном отеле для команды из 18 человек. Один из них должен быть класса люкс, второй — полулюкс. Остальные могут быть стандартные.

Указывается также, что певица с двумя помощниками летает исключительно бизнес-классом. Остальным участникам можно купить места в экономе. Есть, правда, оговорка, выглядящая как завуалированная скидка: якобы иногда звезда готова пойти навстречу заказчику и за перелёт взять с него лишь половину суммы.

Менеджеры объясняют это тем, что у Лободы в даты выступлений могут быть какие-то личные дела рядом с местом их проведения: дескать, всё равно туда было надо, и так, мол, деньги на это закладывались.

Впрочем, реальность может быть намного прозаичней: у певицы, в последние годы выступающей в ресторанах, где подают шаурму, и без того негусто с концертами, а если при этом упрямствовать в переговорах, заработка можно и лишиться.







Как к Лободе относятся на Украине

Если открыть поисковик и локализовать поиск по украинскому сегменту Интернета, по запросу «Светлана Лобода» сейчас в основном откроются материалы со скандалом, случившимся в Армении. При этом СМИ Незалежной новость неизменно подают как яркую победу «спивачки» над «фанаткой Путина».

Остальные самые свежие (впрочем, немногочисленные) новости об артистке датированы аж февралём 2024 года. Тогда, похоже, это была обычная рекламная кампания: Лобода анонсировала свою англоязычную песню в прозрачном бюстгальтере. Похоже, на Украине о своей звезде особо не вспоминают.

Кстати, ярко на страницах украинской печати артистка появилась в декабре прошлого года — тогда киевские СМИ жёстко раскритиковали Лободу за «заоблачный гонорар» в 100 тыс. долларов (около 14 млн рублей), который она запросила у заказчиков новогодних корпоративов. «Есть желающие?» — смеялись тогда над артисткой медиа Незалежной.

«$100 тыс. за новогодний корпоратив с Лободой. Есть желающие?» — так сопроводили желание певицы заработать на Украине зимой 2023 года СМИ Незалежной. Фото © glavcom.ua

Космические для украинцев аппетиты, похоже, сформировались у артистки за время её работы в России. Для наших толстосумов выложить 10 млн рублей за корпоратив, скорее, привычно: например, один концерт Шамана стоит 15–16 млн. И судя по его активности, без дела артист не сидит.

Больше зарабатывает Ирина Аллегрова, чей гонорар в 2024 году составил 16,5 млн рублей. Около 10 млн за концерт получают Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Zivert и Анна Asti. Даже корпоративные выступления почти винтажной группы «Тату» в этом году стоят те же 15 млн рублей.

Как Лободе жилось в России и после

Лобода сама как-то признавалась, что её период жизни в России был самым денежным. Якобы тогда за концерт она зарабатывала до 20 млн рублей.

Здесь она обзавелась роскошным особняком в престижном посёлке Княжье Озеро в 27 километрах от МКАД по Новой Риге. Площадь хором составляла около 1400 квадратов, выстроенных в три этажа на гектаре земли. На участке находится парк на 300 деревьев, пруд с японскими карпами, гараж на три машины, гостевая парковка ещё на 12 авто, летняя кухня, зона барбекю и беседка.

В доме располагаются четыре спальни, большая и малая гардеробные, холл, гостиная с переходом в бассейн размером 10 на 10 метров, кухня, две столовые, несколько санузлов и ванных комнат, джакузи, бильярдная комната с баром, кабинет, библиотека, тренажёрный зал и прачечная. В прошлом году эту недвижимость артистка продавала за 650 млн рублей.

Особняк Светланы Лободы в Подмосковье. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lobodaofficial

Сейчас же поддерживать горячо любимую родину певица предпочитает подальше от Украины — из спокойной Латвии. Лобода живёт в Риге и часто бывает в Юрмале. Она часто запускает в Незалежной различные благотворительные акции, но многие из них украинцы встречают в штыки: здесь всё ещё помнят, как бренд LOBODA однажды стал российским.

К чему пришла Лобода после бегства из России

10 месяцев назад Светлана Лобода дала большое интервью одному западному телеканалу, вещающему в том числе и на русском языке. Из него можно понять, что певица мечется между необходимостью ненавидеть Россию и желанием зарабатывать.

Например, она заявила, что полностью для себя «заблокировала русский рынок», но при этом после 2014 года поехала в Россию — покорять новый рынок, а сейчас и вовсе не намерена отказываться от русского языка и русского слушателя, «потому что русскоязычная аудитория очень большая».

— Любой украинский артист всегда хотел попасть на российский рынок. И, безусловно, я не могла упустить этот шанс. Но я всегда была на этой территории чужой, потому что я держалась особняком, я просто работала, — на голубом глазу утверждала артистка.

Следом Лобода добавила, что пошла на большую жертву, выступив против России и СВО, ведь если бы она промолчала, то ни она, ни её дети «ни в чём бы не нуждались».

Кажется, Светлана Лобода совершенно не понимает, как ей жить в новых реалиях. Фото © YouTube / BBC News — Русская служба

Теперь артистка уверена, что свою старость она встретит либо в Европе, либо в Америке, и поэтому в последние месяцы усиленно учит английский язык. Почему не на Украине, понять можно из контекста разговора.

Лобода жаловалась на постоянную травлю в Незалежной, кроме всего прочего и за то, что её родной язык — русский.

— Я ненавижу давать интервью, потому что после каждого из них моя пресс-служба не спит ночами, — сетует украинка. — Потому что масса заголовков, и даже то, что мы сейчас говорим на русском языке, — будет прилетать. Поверьте, никто не будет разбираться, главное, что «она ж на русском говорит».