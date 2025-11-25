Россия и США
24 ноября, 22:51

Лобода: У меня нет мега-хитов на украинском языке, потому что чувствую на русском

Светлана Лобода. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / LOBODA

Экс-участница группы «Виагра» певица Светлана Лобода призналась, что ей не удаётся создать «мега-хит» на украинском языке. Об этом певица заявила в эфире проекта «Рада и терки».

Лобода, отказавшаяся от выступлений в России, отметила, что её творчество по-прежнему связано с русским языком — именно на нём она чувствует себя естественно.

«Пока у меня не получилось, наверное, ни одного такого мега-хита, которые я делаю на русском языке, потому что я всю жизнь говорю на русском языке, я чувствую это», — сказала Светлана Лобода.

Ранее украинский блогер Богдан Беспалов сообщил, что Лобода тайно выступила на свадьбе российского вратаря Никиты Хайкина, который играет в норвежском клубе. Несмотря на попытки сохранить участие в торжестве в секрете, гости опубликовали видео выступления певицы в соцсетях, что вызвало волну критики в украинском медиапространстве.

Юрий Лысенко
