18 октября, 19:28

Лобода «тайно» выступила на свадьбе российского футболиста, но видео попало в Сеть

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nikita1haikin

Певица Светлана Лобода тайно выступила на свадебной церемонии российского футболиста Никиты Хайкина. Об этом сообщил украинский блогер Богдан Беспалов, опубликовавший соответствующие видео от гостей мероприятия.

Фрагмент выступления Светланы Лободы на свадьбе Никиты Хайкина. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bespalovmusic

Хайкин, несмотря на выступления за норвежский клуб, позиционирует себя, как вратаря сборной России. Лобода пыталась сохранить своё участие в торжестве в тайне, однако присутствующие поделились записями выступления в социальных сетях.

Недавно Светлана Лобода попала в скандал из-за использования вирусного ролика с мальчиком с особенностями развития для промо своей новой песни. Украинские пользователи обвинили артистку в хайпе на русскоязычном меме с больным ребёнком, после чего та попыталась оправдаться, заявив что не знала о диагнозе мальчика и хотела его поддержать.

