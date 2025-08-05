Глава ФПБК Виталий Бородин резко раскритиковал Андрея Макаревича* и певицу Светлану Лободу. Общественник назвал музыкантов «сбитыми лётчиками» и потребовал лишить Макаревича* званий.

«Он, сбежав из России, позиционирует себя как какой-то заслуженный артист, эксперт. Он не эксперт в области культуры, его нужно лишить всех званий и регалий. Он сбитый лётчик, как Лобода», — заявил Бородин в разговоре с NEWS.ru.

Глава ФПБК утверждает, что творчество лидера «Машины времени» потеряло актуальность и не находит отклика у молодёжи — музыканта попросту забыли. По его словам, Макаревич* как публичная фигура полностью дискредитировал себя, а его нынешняя деятельность за границей не имеет отношения к настоящему искусству. Бородин также провёл параллель между Макаревичем* и украинской певицей Лободой, назвав их примерами «творческих провалов».

Ранее Life.ru выяснил, что Андрей Макаревич* оказался не вполне откровенен со своими поклонниками и общественностью, когда говорил, что у него не осталось никакого имущества в России. Оказалось, что музыкант слукавил, не упомянув коттедж в подмосковном Подушкино. А рассказать было о чём — площадь дома превышает 300 квадратных метров на участке в 15 соток, а стоимость такой недвижимости составляет порядка 70 миллионов рублей.