Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 17:08

Не очень хороший композитор: Макаревич* раскритиковал творчество Александры Пахмутовой

Макаревич* заявил, что ему не нравятся поздние композиции Александры Пахмутовой

Александра Пахмутова, Андрей Макаревич*. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин, Кристина Кормилицына

Александра Пахмутова, Андрей Макаревич*. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин, Кристина Кормилицына

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич* выразил негативное отношение к творчеству известного советского композитора Александры Пахмутовой. Он заявил, что чувствовал неловкость, когда ему приходилось отказываться исполнять новые произведения написанные Пахмутовой для групп.

«Когда она пыталась в поздние годы уже писать что-то такое, как ей казалось, современное для групп — это было ужасно. Было неудобно ей отказывать», — заявил Макаревич* в эфире YouTube-проекта «И грянул Грэм».

Пахмутова является автором более четырёхсот популярных музыкальных произведений. Большая часть создана совместно с её супругом, поэтом Николаем Добронравовым. В число самых знаменитых входят «Нежность», «Надежда», «Птица счастья», «Беловежская Пуща», «Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей» и многие другие.

Музыкант назвал Пахмутову не очень хорошим композитором, добавив, что она сама якобы «всё понимает» о своём творчестве.

«Было бы жалко»: Макаревич* рассказал, как его жену едва не перекусила пополам акула
«Было бы жалко»: Макаревич* рассказал, как его жену едва не перекусила пополам акула

Ранее Life.ru сообщал, что сбежавший в Израиль Макаревич* нашёл способ зарабатывать в России, но не музыкой. Артист продаёт посуду со своими рисунками.

* Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Андрей Макаревич
  • Александра Пахмутова
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar