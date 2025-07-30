Не очень хороший композитор: Макаревич* раскритиковал творчество Александры Пахмутовой

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич* выразил негативное отношение к творчеству известного советского композитора Александры Пахмутовой. Он заявил, что чувствовал неловкость, когда ему приходилось отказываться исполнять новые произведения написанные Пахмутовой для групп.

«Когда она пыталась в поздние годы уже писать что-то такое, как ей казалось, современное для групп — это было ужасно. Было неудобно ей отказывать», — заявил Макаревич* в эфире YouTube-проекта «И грянул Грэм».

Пахмутова является автором более четырёхсот популярных музыкальных произведений. Большая часть создана совместно с её супругом, поэтом Николаем Добронравовым. В число самых знаменитых входят «Нежность», «Надежда», «Птица счастья», «Беловежская Пуща», «Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей» и многие другие.

Музыкант назвал Пахмутову не очень хорошим композитором, добавив, что она сама якобы «всё понимает» о своём творчестве.

Ранее Life.ru сообщал, что сбежавший в Израиль Макаревич* нашёл способ зарабатывать в России, но не музыкой. Артист продаёт посуду со своими рисунками.