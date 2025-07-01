Сбежавший в Израиль Макаревич* нашёл способ зарабатывать в России, но не музыкой

Продукция Императорского фарфорового завода с рисунками Андрея Макаревича*, уехавшего в Израиль три года назад, до сих пор продаётся в России. О стоимости изделий, украшенных кистью беглого музыканта, рассказали эксперты.

По данным издания, тарелки с графикой артиста стоят от 3 тысяч рублей, а самый дорогой предмет — лимитированный чайный сервиз «Five о'кот» — оценивается в 78 тысяч рублей. Арт-консультант Жанна Полански подтвердила, что цена на лимитированные коллекции современного ИФЗ соответствует рыночной, отметив множество коллабораций завода с медийными личностями. Вице-президент Гильдии оценщиков Михаил Перченко заявил, что Макаревич* смог поднять стоимость своих работ.

«Андрей Макаревич* — очень дорогой художник. Я не шучу. Моя жена много лет назад ему делала выставку. Благодаря участию в выставках он смог поднять стоимость своих работ. Таким образом, сервизу добавит цены то, что он с его рисунками», — объяснил Перченко в разговоре с «Абзацем».

В настоящее время Макаревич* находится в Израиле, где, по сведениям издания, продаёт свою графику (от 1,5 тыс. шекелей за работу) и участвует в местных выставках.