Израильские военные «мобилизовали» пикап жены Макаревича*

Армия обороны Израиля конфисковала пикап Mitsubishi L200, принадлежавший Эйнат Кляйн — супруге музыканта Андрея Макаревича*. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook**.

«Ну что ж, сегодня призвали мою машину. Водителя машины не призвали — кому я там нужна? Чувствую себя немного неловко и как-то неуютно. И пока моя детка несёт службу (а я надеюсь на её возвращение целой и похорошевшей), я испытываю невероятное дежавю», — написала она.

Кляйн провела параллель с периодом локдауна, когда улицы были пустыми. В текущих обстоятельствах, по её мнению, ЦАХАЛ борется за право граждан на существование.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. В то же время ЦАХАЛ приступила к мобилизации тысяч резервистов. А недавно стало известно, что улицы Тель-Авива опустели из-за ракетных ударов Тегерана. Из-за введения особого режима в городах Израиля ограничена работа общественного транспорта, закрыты госучреждения, а больницы переведены на особый порядок работы.