Макаревич* после новостей о попадании в иранский плен обвинил во всём русских
Макаревич* назвал «русским фейком» сообщения о попадании в плен в Иране
Андрей Макаревич*. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Иранское агентство Nour News в своем репортаже о сбитом израильском пилоте F-35 ошибочно использовало снимок российского музыканта Андрея Макаревича*, представив его как участника событий. Узнав о публикации беглый музыкант заявил, что подобные слухи он считает выдумкой, назвав их «русским фейком», и выразил признательность за невольную популярность, которую ему обеспечили такие сообщения.
После обнаружения ошибки журналисты удалили материал, но некоторые СМИ уже успели сослаться на него, пока он был доступен.
Музыкант отметил, что за три с лишним года жизни в Израиле он постоянно находится под вниманием критиков, благодаря чему его имя остается на слуху у русскоязычной публики. Он поблагодарил за это своих недоброжелателей. Кроме того, Макаревич* сообщил, что за последнее время читал о себе множество небылиц: якобы он покинул Израиль и уехал в США, отправился на гастроли по Европе, остался без средств к существованию на попечении супруги или не комментировал обострение на Ближнем Востоке. Артист уточнил, что продолжает жить в Израиле с семьей и поддерживает израильскую армию.
Макаревич* с 2022 года проживает в Израиле, в курортном городе Нетания. 17 июня 2025 года его супруга Эйнат Кляйн сообщила в социальных сетях, что израильские военные по экстренной повестке изъяли их пикап Mitsubishi L200 для нужд армии. Она отметила, что чувствует себя «немного неловко».
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.