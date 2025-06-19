Макаревич* после новостей о попадании в иранский плен обвинил во всём русских

Иранское агентство Nour News в своем репортаже о сбитом израильском пилоте F-35 ошибочно использовало снимок российского музыканта Андрея Макаревича*, представив его как участника событий. Узнав о публикации беглый музыкант заявил, что подобные слухи он считает выдумкой, назвав их «русским фейком», и выразил признательность за невольную популярность, которую ему обеспечили такие сообщения.

Музыкант отметил, что за три с лишним года жизни в Израиле он постоянно находится под вниманием критиков, благодаря чему его имя остается на слуху у русскоязычной публики. Он поблагодарил за это своих недоброжелателей. Кроме того, Макаревич* сообщил, что за последнее время читал о себе множество небылиц: якобы он покинул Израиль и уехал в США, отправился на гастроли по Европе, остался без средств к существованию на попечении супруги или не комментировал обострение на Ближнем Востоке. Артист уточнил, что продолжает жить в Израиле с семьей и поддерживает израильскую армию.