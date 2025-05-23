Макаревич* обвинил русскоязычного журналиста в попытке его обмануть

Певец Андрей Макаревич* рассказал в соцсети, что его якобы хотел обмануть некий мужчина, который представился журналистом украинского агентства УНИАН и предлагал провести интервью в Израиле. Однако пресс-карта оказалась поддельной. Музыкант-иногент тут же обвинил Россию в попытке устроить ему пранк.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Андрей Макаревич*

По словам Макаревича*, с ним на связь вышел человек под именем Роман Скиба. Он попросил у музыканта интервью по теме его винного бизнеса. Артист попросил собеседника прислать ему на почту редакционное удостоверение работника СМИ. Однако к подлинности документа возникли вопросы из-за ошибок.

«Удостоверение с дикими ошибками в украинском (начиная от названия агентства) с печатью почему-то архива запорожского горсовета», — заявил Макаревич*.

Он добавил, что связался с УНИАН, где заявили, что Скиба у них не работает. Тогда Макаревич* подал заявление в полицию Израиля. Он утверждает, что псевдожурналиста депортировали.

«От себя хочу спросить: ребята, что ж вы так плохо работаете?» — заключил музыкант, намекая, что журналиста ему якобы подослали из России.

Ранее Макаревич* пообещал выступить в Киеве после завершения конфликта на Украине и дать там «бешеный концерт». При этом он подчеркнул, что концертов в РФ проводить не собирается. Такое заявление артист сделал в частной беседе, которая была снята на телефон.