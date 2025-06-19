Иранские СМИ сообщили о пленении израильского лётчика. Им оказался Макаревич*
Иранское агентство Nour New выдало Макаревича* за пленного израильского лётчика
Андрей Макаревич*. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Иранское новостное агентство Nour News по ошибке опубликовало в материале о захваченном в плен израильском пилоте F-35 фотографию российского музыканта Андрея Макаревича*. Интернет-пользователи быстро идентифицировали в нём лидера группы «Машина времени», после чего публикация была удалена.
Скриншот из новостного выпуска. Фото © 13tv.co.il
В ответ артист поблагодарил иранские СМИ за непреднамеренную рекламу. Он также прокомментировал появившиеся в прессе сообщения о его отъезде из Израиля, назвав их не соответствующими действительности. Макаревич* подчеркнул, что остаётся в стране с семьёй и поддерживает израильскую армию (ЦАХАЛ).
Напомним, конфликт между Израилем и Ираном обострился 13 июня 2025 года, когда ЦАХАЛ начал операцию «Восставший лев» и атаковал иранские ядерные объекты, включая Натанз. В ответ Иран запустил операцию «Правдивое обещание — 3», обстреляв ракетами и дронами израильские города, включая Тель-Авив. Стороны продолжают ежедневно обмениваться ударами.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.