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Регион
19 июня, 12:39

Иранские СМИ сообщили о пленении израильского лётчика. Им оказался Макаревич*

Иранское агентство Nour New выдало Макаревича* за пленного израильского лётчика

Андрей Макаревич*. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Андрей Макаревич*. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Иранское новостное агентство Nour News по ошибке опубликовало в материале о захваченном в плен израильском пилоте F-35 фотографию российского музыканта Андрея Макаревича*. Интернет-пользователи быстро идентифицировали в нём лидера группы «Машина времени», после чего публикация была удалена.

Скриншот из новостного выпуска. Фото © 13tv.co.il

Скриншот из новостного выпуска. Фото © 13tv.co.il

В ответ артист поблагодарил иранские СМИ за непреднамеренную рекламу. Он также прокомментировал появившиеся в прессе сообщения о его отъезде из Израиля, назвав их не соответствующими действительности. Макаревич* подчеркнул, что остаётся в стране с семьёй и поддерживает израильскую армию (ЦАХАЛ).

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Напомним, конфликт между Израилем и Ираном обострился 13 июня 2025 года, когда ЦАХАЛ начал операцию «Восставший лев» и атаковал иранские ядерные объекты, включая Натанз. В ответ Иран запустил операцию «Правдивое обещание — 3», обстреляв ракетами и дронами израильские города, включая Тель-Авив. Стороны продолжают ежедневно обмениваться ударами.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Мария Любицкая
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