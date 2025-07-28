«Было бы жалко»: Макаревич* рассказал, как его жену едва не перекусила пополам акула

Основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич* рассказал, как его супруга Эйнат Кляйн чудом избежала гибели при нападении акулы во время дайвинга. Этой историей музыкант поделился интервью YouTube-проекту «И Грянул Грэм».

«В течение жизни я удовлетворил свою любовь к акулам в полной мере: в последний раз чуть не сожрали мою жену, и я пообещал быть поаккуратнее. Сам за себя-то я отвечу, а жену было бы жалко», — признался Макаревич*.

По словам артиста, во время погружения у берегов тропического острова (точное место не уточняется) 3,5-метровая тигровая акула атаковала Эйнат Кляйн, вцепившись зубами в её кислородный баллон. Исполнитель утверждает, что если бы укус пришёлся чуть ниже, последствия могли быть фатальными. Макаревич* отметил, что в критический момент он оцепенел, в то время как инструкторы оперативно отогнали акулу.

После происшествия пара поднялась на поверхность невредимой. Позже Кляйн обнаружила в снаряжении зуб акулы и изготовила из него перстень.

Ранее Life.ru рассказывал, что Андрей Макаревич* по-прежнему зарабатывает в России, причём довольно неожиданным способом. Оказалось, что Императорский фарфоровый завод продаёт продукцию его росписи, причём по весьма приличным суммам.