«Было бы жалко»: Макаревич* рассказал, как его жену едва не перекусила пополам акула
Макаревич* рассказал, что его супругу чуть не съела акула во время дайвинга
Андрей Макаревич* с супругой Эйнат Кляйн. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / makarevich_andrey_official
Основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич* рассказал, как его супруга Эйнат Кляйн чудом избежала гибели при нападении акулы во время дайвинга. Этой историей музыкант поделился интервью YouTube-проекту «И Грянул Грэм».
«В течение жизни я удовлетворил свою любовь к акулам в полной мере: в последний раз чуть не сожрали мою жену, и я пообещал быть поаккуратнее. Сам за себя-то я отвечу, а жену было бы жалко», — признался Макаревич*.
По словам артиста, во время погружения у берегов тропического острова (точное место не уточняется) 3,5-метровая тигровая акула атаковала Эйнат Кляйн, вцепившись зубами в её кислородный баллон. Исполнитель утверждает, что если бы укус пришёлся чуть ниже, последствия могли быть фатальными. Макаревич* отметил, что в критический момент он оцепенел, в то время как инструкторы оперативно отогнали акулу.
После происшествия пара поднялась на поверхность невредимой. Позже Кляйн обнаружила в снаряжении зуб акулы и изготовила из него перстень.
Ранее Life.ru рассказывал, что Андрей Макаревич* по-прежнему зарабатывает в России, причём довольно неожиданным способом. Оказалось, что Императорский фарфоровый завод продаёт продукцию его росписи, причём по весьма приличным суммам.
*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.