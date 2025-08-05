Пылится под охраной: Найден тайный дом Макаревича* в России, который он скрывал ото всех

Сбежавший из России Андрей Макаревич* скрыл ото всех свою подмосковную тайну — уютный коттедж в Подушкино, купленный ещё в нулевых у Леонида Ярмольника. Двухэтажный дом площадью свыше 300 кв.м с участком в 15 соток, отремонтированный и оформленный в 2008 году, сейчас стоит около 70 млн рублей. Хотя музыкант уверял, что в России у него ничего не осталось — ни друзей, ни имущества, — этот дом он сохранил в секрете.

Дом музыканта в деревне Подушкино Московской области. Видео © Telegram / SHOT

Как выяснилось, коттедж всё ещё принадлежит Макаревичу*. Соседи говорят, что не видели его с 2017 года, но дом под надёжной охраной: ежемесячно за неё платят около 5 тысяч рублей, а уборщик время от времени наводит порядок. Правда, особняк выглядит заброшенным — пыль, заросшие клумбы и плесень на стенах выдают, что хозяин давно не заглядывал в своё укрытие.

Ранее Life.ru сообщал, что сбежавший в Израиль Макаревич* нашёл способ зарабатывать в России, но не музыкой. Артист продаёт посуду со своими рисунками.