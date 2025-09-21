Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 07:39

Украинцы разгневались на Лободу за промо-ролик с российским мемом «Мама, вызывай такси»

Светлану Лободу раскритиковали на Украине за российский мем и песню на русском

Украинцы обрушились с гневной критикой на Светлану Лободу после выхода её новой песни. Певица использовала для промо завирусившийся мем, чем вызвала волну недовольства в социальных сетях.

Новая песня Светланы Лободы. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lobodaofficial

В распространившемся ролике мальчик с особенностями развития просит маму вызвать такси после конфликта с водителем. Украинские комментаторы обвинили Лободу в хайпе на больном ребёнке, после чего артистка попыталась оправдаться, заявив, что не знала об особенностях мальчика и хотела его поддержать.

Дополнительное возмущение вызвал и сам трек: фанаты упрекнули певицу в отказе от украинского языка и даже заметили сходство песни с хитом «Худи» Джигана, Niletto и Artik & Asti.

«Сбитые лётчики»: Бородин раскритиковал Макаревича* и указал на его сходство с Лободой
«Сбитые лётчики»: Бородин раскритиковал Макаревича* и указал на его сходство с Лободой

Ранее Life.ru сообщал, что Светлане Лободе могут запретить въезд в Россию. После начала спецоперации уроженка Киевской области уехала из РФ, заявив о поддержке Украины.

BannerImage

Певица Светлана Лобода. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lobodaofficial

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Loboda (Светлана Лобода)
  • Украина
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar