Украинцы разгневались на Лободу за промо-ролик с российским мемом «Мама, вызывай такси»

Украинцы обрушились с гневной критикой на Светлану Лободу после выхода её новой песни. Певица использовала для промо завирусившийся мем, чем вызвала волну недовольства в социальных сетях.

Новая песня Светланы Лободы. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lobodaofficial

В распространившемся ролике мальчик с особенностями развития просит маму вызвать такси после конфликта с водителем. Украинские комментаторы обвинили Лободу в хайпе на больном ребёнке, после чего артистка попыталась оправдаться, заявив, что не знала об особенностях мальчика и хотела его поддержать.

Дополнительное возмущение вызвал и сам трек: фанаты упрекнули певицу в отказе от украинского языка и даже заметили сходство песни с хитом «Худи» Джигана, Niletto и Artik & Asti.