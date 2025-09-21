Украинцы разгневались на Лободу за промо-ролик с российским мемом «Мама, вызывай такси»
Украинцы обрушились с гневной критикой на Светлану Лободу после выхода её новой песни. Певица использовала для промо завирусившийся мем, чем вызвала волну недовольства в социальных сетях.
Новая песня Светланы Лободы. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lobodaofficial
В распространившемся ролике мальчик с особенностями развития просит маму вызвать такси после конфликта с водителем. Украинские комментаторы обвинили Лободу в хайпе на больном ребёнке, после чего артистка попыталась оправдаться, заявив, что не знала об особенностях мальчика и хотела его поддержать.
Дополнительное возмущение вызвал и сам трек: фанаты упрекнули певицу в отказе от украинского языка и даже заметили сходство песни с хитом «Худи» Джигана, Niletto и Artik & Asti.
Ранее Life.ru сообщал, что Светлане Лободе могут запретить въезд в Россию. После начала спецоперации уроженка Киевской области уехала из РФ, заявив о поддержке Украины.
Певица Светлана Лобода. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lobodaofficial