15 сентября, 11:47

Полиция Тобольска нашла женщину из скандального ролика «Мама, вызывай такси»

Полиция Тобольска идентифицировала женщину, которая напала на водителя автобуса

Обложка © TikTok / monhertyzz

Полиции удалось установить личность пассажирки, устроившей конфликт в городском автобусе Тобольска. Видеоролик «Мама, вызывай такси» с инцидентом, где женщина с сыном набросилась на водителя с кулаками после замечания о необходимости оплаты проезда, вырвала ей волосы, ударив колесо транспорта, стал вирусным в социальных сетях.

«По данному факту участковым уполномоченным полиции МО МВД России «Тобольский» проводится проверка, после выяснения всех обстоятельств произошедшего действиям гражданки будет дана правовая оценка. Личность женщины установлена», — сообщили РИА «Новости« в пресс-службе МО МВД России «Тобольский»,

По словам руководителя Тобольского пассажирского автотранспортного предприятия Сергея Кугаевского, пассажирка с ребёнком, после просьбы водителя ускорить оплату, проявила агрессию. Женщина набросилась на водителя с кулаками и вырывала ей волосы. Видеозапись этого нападения, по словам Кугаевского, также была опубликована в сети. Водитель вызвала скорую и полицию, и сейчас ведётся расследование.

А ранее в Нижнем Новгороде задержали мужчину, совершившего нападение на автобус. Он напал с пистолетом на водителя транспортного средства и отобрал у него тысячу рублей.

Мария Любицкая
