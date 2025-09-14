Единый день голосования
14 сентября, 07:18

Машиниста насмерть зажало в кабине при сходе тепловоза с рельсов в Ленобласти

Дрозденко: В Ленобласти сошёл с рельсов одиночный тепловоз, погиб машинист

Обложка © freepik / aleksandarlittlewolf

В Гатчинском округе Ленинградской области сошёл с рельсов одиночный тепловоз, инцидент произошёл вблизи станции Семрино. В результате ЧП погиб машинист. О трагедии сообщил губернатор региона Александр Дрозденкою

«Проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти. Погиб машинист поезда — его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой», — уточнил он.

По словам чиновника, в регионе будет усилена работа правоохранительных служб по обеспечению безопасности на всех видах транспорта. Для восстановления движения составов к месту инцидента направлены экстренные службы. Пассажирам предложат дополнительные автобусы на направлении Луга — Гатчина — Петербург.

Ранее также сообщалось, что в Лужском районе Ленинградской области сошёл с рельсов тепловоз с 15 пустыми цистернами. Погибших и пострадавших нет, движение поездов перекрыто в обе стороны. Следователи проверят версию диверсии.

Татьяна Миссуми
