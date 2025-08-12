В Орле задержали двух подростков за поджог тепловоза в депо
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Andrey Mihaylov
В Орле задержали двух несовершеннолетних за поджог тепловоза в локомотивном депо. Как сообщает МВД Медиа, подростки действовали по указаниям анонимного куратора, который обещал им вознаграждение до 120 тысяч рублей.
В Орле задержаны двое несовершеннолетних за поджог тепловоза. Видео © VK / МВД МЕДИА
Инцидент произошёл, когда неизвестные сбросили зажигательную смесь с пешеходного моста на тепловоз, вызвав его возгорание. В результате частично сгорел аккумуляторный отсек локомотива. К счастью, обошлось без пострадавших. Следователи установили и задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 16-летний и 17-летний местные жители, ранее не привлекавшиеся к ответственности.
Подростки признались, что совершили преступление ночью, следуя инструкциям из мессенджера, и записывали свои действия на мобильный телефон. Они действовали по заданиям неизвестного организатора, который обещал им денежное вознаграждение от 90 до 120 тысяч рублей за выполненную работу. Однако средства так переведены и не были.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Расследование поручено Западному межрегиональному следственному управлению СК РФ. В настоящее время оба подозреваемых находятся под арестом. Отмечается, что фигуранты дали признательные показания.
Ранее сообщалось, что в Уфе задержали подростка, подозреваемого в государственной измене и подготовке к диверсии. Как полагает следствие, с сентября 2024-го по февраль 2025 года подросток сливал Киеву данные о стратегически важных объектах ТЭК и припаркованных автомобилях у различных учреждений, организаций и жилых домов в Уфе, Рязани и Казани.