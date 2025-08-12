Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 09:53

В Орле задержали двух подростков за поджог тепловоза в депо

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Andrey Mihaylov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Andrey Mihaylov

В Орле задержали двух несовершеннолетних за поджог тепловоза в локомотивном депо. Как сообщает МВД Медиа, подростки действовали по указаниям анонимного куратора, который обещал им вознаграждение до 120 тысяч рублей.

В Орле задержаны двое несовершеннолетних за поджог тепловоза. Видео © VK / МВД МЕДИА

Инцидент произошёл, когда неизвестные сбросили зажигательную смесь с пешеходного моста на тепловоз, вызвав его возгорание. В результате частично сгорел аккумуляторный отсек локомотива. К счастью, обошлось без пострадавших. Следователи установили и задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 16-летний и 17-летний местные жители, ранее не привлекавшиеся к ответственности.

Подростки признались, что совершили преступление ночью, следуя инструкциям из мессенджера, и записывали свои действия на мобильный телефон. Они действовали по заданиям неизвестного организатора, который обещал им денежное вознаграждение от 90 до 120 тысяч рублей за выполненную работу. Однако средства так переведены и не были.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Расследование поручено Западному межрегиональному следственному управлению СК РФ. В настоящее время оба подозреваемых находятся под арестом. Отмечается, что фигуранты дали признательные показания.

В Подмосковье задержали подростков, стрелявших с балкона дома из пневматики
В Подмосковье задержали подростков, стрелявших с балкона дома из пневматики

Ранее сообщалось, что в Уфе задержали подростка, подозреваемого в государственной измене и подготовке к диверсии. Как полагает следствие, с сентября 2024-го по февраль 2025 года подросток сливал Киеву данные о стратегически важных объектах ТЭК и припаркованных автомобилях у различных учреждений, организаций и жилых домов в Уфе, Рязани и Казани.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • МВД РФ
  • Криминал
  • Орловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar