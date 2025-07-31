В Уфе подросток почти полгода шпионил для Киева, но был пойман
СК: В Уфе арестован подросток за сбор данных о ТЭК для Киева и попытку поджога
В Уфе по обвинению в государственной измене и подготовке к диверсии задержан 17-летний подросток. Об этом сообщает региональный СК РФ.
Задержание подростка за госизмену в Уфе. Видео © Telegram / Следком Башкирии
Как полагает следствие, с сентября 2024-го по февраль 2025 года подросток сливал данные о стратегически важных объектах ТЭК и припаркованных автомобилях у различных учреждений, организаций и жилых домов в Уфе, Рязани и Казани. За каждую «задачу» он получал вознаграждение — от одной до 65 тысяч рублей. Предварительно, его могли завербовать украинцы.
«В январе текущего года подросток согласился за обещанное денежное вознаграждение в размере 200 тыс. руб. совершить поджог железнодорожного локомотива, однако реализовать преступный умысел не успел в связи с его задержанием оперативниками УФСБ республики», — отметили в региональном управлении СК.
По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде ареста. В настоящее время устанавливается личность предполагаемого организатора преступной деятельности.
Ранее в Москве супружеская пара была приговорена к 15 и 17 годам колонии за государственную измену. Они сотрудничали с украинской разведкой, собирали информацию о силовиках и готовили поджоги на стратегических объектах столицы.
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