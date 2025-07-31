В Уфе подросток почти полгода шпионил для Киева, но был пойман

В Уфе по обвинению в государственной измене и подготовке к диверсии задержан 17-летний подросток. Об этом сообщает региональный СК РФ.

Задержание подростка за госизмену в Уфе. Видео © Telegram / Следком Башкирии

Как полагает следствие, с сентября 2024-го по февраль 2025 года подросток сливал данные о стратегически важных объектах ТЭК и припаркованных автомобилях у различных учреждений, организаций и жилых домов в Уфе, Рязани и Казани. За каждую «задачу» он получал вознаграждение — от одной до 65 тысяч рублей. Предварительно, его могли завербовать украинцы.

«В январе текущего года подросток согласился за обещанное денежное вознаграждение в размере 200 тыс. руб. совершить поджог железнодорожного локомотива, однако реализовать преступный умысел не успел в связи с его задержанием оперативниками УФСБ республики», — отметили в региональном управлении СК.

По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде ареста. В настоящее время устанавливается личность предполагаемого организатора преступной деятельности.