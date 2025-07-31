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Регион
31 июля, 11:38

Хотел 100 тысяч, а получил ожоги и уголовку: В Бурятии задержали подростка за диверсию по заданию Киева

В Бурятии задержали подростка с ожогами за поджог тепловоза по заданию Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

17-летний подросток из Забайкалья поджёг тепловоз и вышку связи в Бурятии, выполняя задание от украинских кураторов. За это он должен был получить 100 тысяч рублей, но остался только с ожогами и уголовным делом. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo.

В Бурятии задержан подросток, устроивший поджоги по заданию украинских кураторов. Видео © Telegram / WarGonzo

Как выяснилось, подростка нашли в чате по поиску работы в Telegram. Во время задержания он признался, что действовал по чётким инструкциям, которые ему скидывали в мессенджере. После диверсий связь с куратором прервалась, а обещанных денег он так и не получил.

Подростку диагностировали ожоги второй и третьей степени. Против него возбуждены два уголовных дела по статье «диверсия». Несовершеннолетнему светит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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Ранее в Москве супружеская пара была приговорена к 15 и 17 годам колонии за государственную измену. Они сотрудничали с украинской разведкой, собирали информацию о силовиках и готовили поджоги на стратегических объектах столицы. По плану, диверсии должны были произойти в канун Дня Победы, после чего супруги намеревались сбежать на Украину.

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Милена Скрипальщикова
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