В Подмосковье задержали подростков, стрелявших с балкона дома из пневматики

В Московской область двое подростков открыли огонь из пневматического оружия, ранив 12-летнего ребёнка. Нарушители задержаны сотрудниками полиции. Об этом рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

«Сотрудниками полиции было установлено, что двое неизвестных, находясь на балконе многоквартирного дома, расположенного на улице Авиаторов в деревне Коробово, производили стрельбу из пневматического пистолета, в результате чего пострадал несовершеннолетний», — написала Волк в своём телеграм-канале.

Правоохранителям о случившемся сообщила мать пострадавшего. Нарушители были оперативно обнаружены и доставлены в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. Ими оказались местные жители 2007 и 2008 года рождения. У одного из задержанных изъяли пневматический пистолет.

В настоящее время полиция ведёт мероприятия, нацеленные на установление всех обстоятельств случившегося. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий с применением пневматического пистолета. Об этом сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Московской области.