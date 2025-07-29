Мужчина расстрелял собственных сыновей из-за спора вокруг наследства, старший погиб

В турецком районе Сейхан произошло трагическое семейное происшествие. Согласно информации издания Habertürk, 69-летний Эрол Кёсе во время конфликта о наследстве открыл огонь по своим сыновьям.

В ходе ссоры мужчина смертельно ранил 42-летнего Нихата Кёсе и серьёзно травмировал его 34-летнего брата Месута. По свидетельствам очевидцев, после стрельбы разгневанный отец продолжил избиение пострадавших, что было запечатлено камерами наблюдения.

Соседи оперативно доставили обоих мужчин в медицинское учреждение. Однако спасти старшего сына не удалось — он скончался от полученных ранений. Младший сын перенёс операцию и сейчас находится в реанимационном отделении.

Правоохранительные органы задержали Эрола Кёсе неподалёку от места проживания. После проведения допроса подозреваемый был взят под арест. В настоящее время полиция разыскивает ещё одного участника инцидента, скрывшегося с места преступления.