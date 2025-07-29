Россиянка выбросила на свалку миллионы, доставшиеся от отца по наследству

Девушка из Амурской области по ошибке выбросила шесть миллионов рублей, которые достались ей по наследству. Об этом сообщило издание Baza в телеграм-канале.

Сообщается, что после смерти отца россиянка приехала в его дом и решила провести уборку. Девушка избавилась от ненужных вещей, вывезя их на свалку. Позднее она вспомнила, что отец планировал переезд в Подмосковье, после чего ринулась искать его накопления. Банковские счета мужчины пустовали, ведь, как оказалось, все сбережения он хранил в наличке.

Вскоре до девушки дошли слухи о крупной находке её соседей. Попытка поговорить с ними не увенчалась успехом: соседи настаивали, что ничего не находили. В результате местная жительница обратилась в полицию. В ходе расследования соседи признались, что обнаружили шесть миллионов рублей, спрятанных в упаковках из-под муки на помойке. К тому времени они уже успели потратить часть денег и купить себе новый дом.