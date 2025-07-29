Россиянка выбросила на свалку миллионы, доставшиеся от отца по наследству
В Амурской области девушка случайно выбросила заначку в 6 млн рублей на свалку
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Девушка из Амурской области по ошибке выбросила шесть миллионов рублей, которые достались ей по наследству. Об этом сообщило издание Baza в телеграм-канале.
Сообщается, что после смерти отца россиянка приехала в его дом и решила провести уборку. Девушка избавилась от ненужных вещей, вывезя их на свалку. Позднее она вспомнила, что отец планировал переезд в Подмосковье, после чего ринулась искать его накопления. Банковские счета мужчины пустовали, ведь, как оказалось, все сбережения он хранил в наличке.
Вскоре до девушки дошли слухи о крупной находке её соседей. Попытка поговорить с ними не увенчалась успехом: соседи настаивали, что ничего не находили. В результате местная жительница обратилась в полицию. В ходе расследования соседи признались, что обнаружили шесть миллионов рублей, спрятанных в упаковках из-под муки на помойке. К тому времени они уже успели потратить часть денег и купить себе новый дом.
А ранее Life.ru писал о жительнице Белоруссии, вызвавшей клининг для разбора старых вещей. Во время уборки среди старых подушек работники обнаружили в одной из них наволочек пачки долларов и евро. Добросовестный сотрудник отдал находку хозяйке, которую, предположительно, в укромное место спрятала её не так давно умершая бабушка.