Сотрудник клининга нашёл пачки долларов и евро в подушке клиентки

Сотрудник клининговой компании в Белоруссии обнаружил в подушке клиентки «клад» на сумму более 4000 долларов и вернул все деньги владельце. Как сообщает Telegram-канал SHOT, необычный инцидент случилсь в городе Барановичи.

Местная девушка вызвала уборщиков для чистки дома. Во время работы они разбирали старые подушки и наткнулись на небольшой свёрток, в котором находилась валюта. У клиентки недавно умерла бабушка, и, вероятно, она таким образом прятала своё наследство.

Сотрудник клининговой компании в Белоруссии обнаружил в подушке клиентки наличные доллары и евро. Видео © SHOT

В свертке клинеры нашли 4100 долларов и 200 евро. Все деньги вернули заказчице. Директор компании отметил, что за многие годы работы это первый похожий случай. Ранее сотрудники находили лишь мелкие монеты и небольшие «заначки».