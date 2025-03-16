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16 марта, 19:45

Сотрудник клининга нашёл пачки долларов и евро в подушке клиентки

Сотрудник клининга в Белоруссии нашёл в подушке клиентки пачки долларов и евро

Сотрудник клининговой компании в Белоруссии обнаружил в подушке клиентки «клад» на сумму более 4000 долларов и вернул все деньги владельце. Как сообщает Telegram-канал SHOT, необычный инцидент случилсь в городе Барановичи.

Местная девушка вызвала уборщиков для чистки дома. Во время работы они разбирали старые подушки и наткнулись на небольшой свёрток, в котором находилась валюта. У клиентки недавно умерла бабушка, и, вероятно, она таким образом прятала своё наследство.

Сотрудник клининговой компании в Белоруссии обнаружил в подушке клиентки наличные доллары и евро. Видео © SHOT

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В свертке клинеры нашли 4100 долларов и 200 евро. Все деньги вернули заказчице. Директор компании отметил, что за многие годы работы это первый похожий случай. Ранее сотрудники находили лишь мелкие монеты и небольшие «заначки».

Кстати, в прошлом году сантехник из Вены также наткнулся на внушительный клад. Во время ремонта водопровода в старинной вилле в районе Пенцинг он нашел 30 килограммов золотых монет. Половину из них он смог оставить себе.

Обложка ©

SHOT

Лия Мурадьян
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