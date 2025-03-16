Сотрудник клининга нашёл пачки долларов и евро в подушке клиентки
Сотрудник клининга в Белоруссии нашёл в подушке клиентки пачки долларов и евро
Сотрудник клининговой компании в Белоруссии обнаружил в подушке клиентки «клад» на сумму более 4000 долларов и вернул все деньги владельце. Как сообщает Telegram-канал SHOT, необычный инцидент случилсь в городе Барановичи.
Местная девушка вызвала уборщиков для чистки дома. Во время работы они разбирали старые подушки и наткнулись на небольшой свёрток, в котором находилась валюта. У клиентки недавно умерла бабушка, и, вероятно, она таким образом прятала своё наследство.
Сотрудник клининговой компании в Белоруссии обнаружил в подушке клиентки наличные доллары и евро. Видео © SHOT
В свертке клинеры нашли 4100 долларов и 200 евро. Все деньги вернули заказчице. Директор компании отметил, что за многие годы работы это первый похожий случай. Ранее сотрудники находили лишь мелкие монеты и небольшие «заначки».
Кстати, в прошлом году сантехник из Вены также наткнулся на внушительный клад. Во время ремонта водопровода в старинной вилле в районе Пенцинг он нашел 30 килограммов золотых монет. Половину из них он смог оставить себе.
SHOT