Сантехник из Вены нашел клад с золотыми монетами и разбогател

В австрийской столице была обнаружена удивительная находка, которая изменила жизнь местного сантехника. Во время ремонта водопровода в старинной вилле в районе Пенцинг он нашел клад с 30 килограммами золотых монет. Половину найденного мужчина заберёт себе. О случившемся рассказали The Sun.

Сантехник заметил странную веревку, торчащую из бетонного пола в подвале. Попытки вытащить её руками оказались безуспешными, поэтому мужчина решил воспользоваться лопатой. Под слоем бетона находился ржавый металлический сундук. Внутри его ждали старинные монеты с изображением знаменитого композитора Вольфганга Моцарта.

Эксперты оценили стоимость клада в 2 миллиона фунтов стерлингов (примерно 2,4 миллиона евро или более 255 миллионов рублей). По австрийским законам, прибыль от находки должна быть поделена поровну между нашедшим и владельцем недвижимости. Таким образом, сантехник получит около 1 миллиона фунтов стерлингов (более 127 миллионов рублей).

Интересно, что за несколько дней до этого в подвале работали другие специалисты, которые также заметили веревку, но не придали ей значения. Предполагается, что монеты были спрятаны во время Второй мировой войны.

Эта история стала настоящей сенсацией, и сантехник назвал свою находку «фантастикой». Теперь он сможет существенно улучшить свое финансовое положение благодаря собственному любопытству и настойчивости.