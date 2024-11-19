В Крыму обнаружен древний клад: драгоценности и украшения аристократок

В Крыму, в могильнике Алмалык-дере, археологи обнаружили бесценный клад — женские украшения, датируемые V–VI веками. Раскопки проводились специалистами Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского и Института археологии Крыма Российской академии наук. Этот некрополь, расположенный в Бахчисарайском районе, стал крупнейшим раннесредневековым захоронением в регионе, как сообщает медиа «РИА Новости».

Валерий Науменко, исполняющий обязанности декана исторического факультета КФУ, сообщил, что раскопки проводились на ранее неисследованных участках. В процессе археологических работ были найдены захоронения, которые относятся к концу IV — началу V века и продолжаются вплоть до VI века. Хотя эти объекты были повреждены из-за действий грабителей, многие артефакты представляют ценность для науки.

В захоронении были обнаружены ювелирные изделия из золота и серебра: серьги, фибулы, заклёпки из поясного набора, а также обувные пряжки и аппликации из золотой фольги. Эти предметы, вероятно, украшали воротники платьев. Специалисты считают, что эти предметы могли принадлежать знатным женщинам, поскольку такие украшения были доступны только представителям аристократии.

Среди артефактов также была обнаружена пиксида — предмет из рога, использовавшийся для хранения косметики. Также реставраторам удалось восстановить краснолаковую тарелку, разбитую в древности. Эти предметы позволяют лучше понять жизнь и быт знатных людей в древнем Крыму.

Исследование Мангупского городища, частью которого является некрополь Алмалык-дере, проводится в рамках Мангупской археологической экспедиции, которая продолжается уже 57-й сезон. Данный проект является одним из наиболее значимых археологических начинаний на территории полуострова, поскольку он позволяет раскрыть важные аспекты истории и культуры региона.

Археологи также исследовали соседние достопримечательности, такие как Южный пещерный монастырь, датируемый XV веком, где сохранились фрески, и мусульманский некрополь Мазар-тепе, датируемый XVI–XIX веками. Данные исследования помогают глубже понять историческое развитие Крыма и его культурное наследие.