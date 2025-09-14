Дрозденко: В Ленобласти с рельсов сошёл тепловоз с 15 цистернами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Anokhin
В Лужском районе Ленинградской области сошёл с рельсов тепловоз с 15 пустыми цистернами, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, погибших и пострадавших нет, но движение поездов перекрыто в обе стороны.
Губернатор уточнил, что инцидент произошёл на перегоне Строганово – Мшинская.
«Задержано движение 10 пригородных электричек. На место направлены аварийные поезда из Петербурга, работают сапёры, следователи проверяют версию диверсии», – написал Дрозденко в Telegram.
Ранее Life.ru писал, что в Ленинградской области обломки сбитых дронов ВСУ вызвали пожар на заводе КИНЕФ в Киришах. Возгорание удалось быстро потушить, пострадавших в результате атаки не было.