Дрозденко: В Ленобласти с рельсов сошёл тепловоз с 15 цистернами

В Лужском районе Ленинградской области сошёл с рельсов тепловоз с 15 пустыми цистернами, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, погибших и пострадавших нет, но движение поездов перекрыто в обе стороны.

Губернатор уточнил, что инцидент произошёл на перегоне Строганово – Мшинская.

«Задержано движение 10 пригородных электричек. На место направлены аварийные поезда из Петербурга, работают сапёры, следователи проверяют версию диверсии», – написал Дрозденко в Telegram.