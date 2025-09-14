Единый день голосования
14 сентября, 03:07

В Ленобласти из-за возможной диверсии сошли с рельсов три вагона пустого состава

Обложка © Life.ru

В Лужском районе Ленинградской области произошёл сход трёх пустых вагонов на перегоне Строганово — Мшинская. На месте происшествия работают правоохранительные органы и специалисты взрывотехнической службы, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Следователи проверят версию диверсии. В настоящее время на месте инцидента работают сапёры. Электрички на участке движения Сиверская — Луга отменены. Возможны задержки в движении грузовых и пассажирских поездов дальнего следования», — говорится в сообщении.

Ранее в Орловской области при проведении обследования железнодорожного полотна произошёл подрыв взрывного устройства. В результате погибли два человека, ещё один получил ранения. Они оказались сотрудниками Росгвардии. В связи с комплексом оперативных действий, проводимых на участке железнодорожного перегона между станциями Малоархангельск и Глазуновка, было приостановлено движение нескольких дальних пассажирских поездов.

Тимур Хингеев
