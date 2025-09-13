Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 18:25

Двое росгвардейцев погибли при взрыве на железной дороге в Орловской области

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / fotokladovka

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / fotokladovka

Двое погибших при взрыве на железнодорожных путях в Орловской области были сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщил врио губернатора соседней Курской области Александр Хинштейн.

«Искренние соболезнования родным и близким погибших и всем орловчанам. Мы, как никто, понимаем, насколько страшно и больно терять своих жителей. Сразу же связался с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, чтобы высказать ему слова поддержки и предложить помощь», — написал Хинштейн.

Ещё один росгвардеец находится в тяжёлом состоянии.

В Саратовской области сотрудники ФСБ ликвидировали мужчину, готовившего теракт
В Саратовской области сотрудники ФСБ ликвидировали мужчину, готовившего теракт

Напомним, в Орловской области при проведении обследования железнодорожного полотна произошёл взрыв. По предварительной информации, там были заложены взрывные устройства. Два человека погибли, один ранен.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Орловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar