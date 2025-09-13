Двое росгвардейцев погибли при взрыве на железной дороге в Орловской области

Двое погибших при взрыве на железнодорожных путях в Орловской области были сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщил врио губернатора соседней Курской области Александр Хинштейн.

«Искренние соболезнования родным и близким погибших и всем орловчанам. Мы, как никто, понимаем, насколько страшно и больно терять своих жителей. Сразу же связался с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, чтобы высказать ему слова поддержки и предложить помощь», — написал Хинштейн.

Ещё один росгвардеец находится в тяжёлом состоянии.