Два человека погибли, один ранен при подрыве на ж/д путях в Орловской области

В Орловской области при проведении обследования железнодорожного полотна произошёл подрыв взрывного устройства. По информации, озвученной губернатором региона Андреем Клычковым в его Telegram-канале, в результате погибли два человека, ещё один получил ранения.

«На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен», — говорится в сообщении.

В связи с комплексом оперативных действий, проводимых на участке железнодорожного перегона между станциями Малоархангельск и Глазуновка, было приостановлено движение нескольких дальних пассажирских поездов. Члены поездных бригад прилагают максимум усилий для оказания всесторонней поддержки и помощи пассажирам. Губернатор сообщил, что прорабатывается вариант организации их доставки до мест назначения с использованием автобусного транспорта. В данный момент ситуация находится под полным контролем, осуществляются все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, включая установление личности причастных к совершению противоправных действий.