Россиянин с травматом остановил автобус и отобрал у водителя тысячу рублей

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, который напал с пистолетом на водителя автобуса и отобрал у него тысячу рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчина с пистолетом напал на автобус в Нижнем Новгороде. Видео © Telegram / Полиция Нижегородской области

Инцидент произошёл на улице Лесной городок, где злоумышленник, размахивая оружием, остановил автобус и совершил разбойное нападение. Как установили правоохранители, нападавшим оказался 56-летний безработный нижегородец, ранее судимый. У него изъяли травматический пистолет.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о разбое. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. В настоящее время ведётся расследование.