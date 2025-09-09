Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 12:23

Россиянин с травматом остановил автобус и отобрал у водителя тысячу рублей

МВД: В Нижнем Новгороде задержали мужчину, совершившего нападение на автобус

Мужчина с пистолетом напал на автобус в Нижнем Новгороде. Обложка © Telegram / Полиция Нижегородской области

Мужчина с пистолетом напал на автобус в Нижнем Новгороде. Обложка © Telegram / Полиция Нижегородской области

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, который напал с пистолетом на водителя автобуса и отобрал у него тысячу рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчина с пистолетом напал на автобус в Нижнем Новгороде. Видео © Telegram / Полиция Нижегородской области

Инцидент произошёл на улице Лесной городок, где злоумышленник, размахивая оружием, остановил автобус и совершил разбойное нападение. Как установили правоохранители, нападавшим оказался 56-летний безработный нижегородец, ранее судимый. У него изъяли травматический пистолет.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о разбое. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. В настоящее время ведётся расследование.

Стрельбу возле ТЦ в Махачкале устроил чемпион мира по боевому самбо
Стрельбу возле ТЦ в Махачкале устроил чемпион мира по боевому самбо

Ранее сообщалось, что трое мужчин совершили нападение на сотрудника полиции в гражданской одежде возле торгового центра «Глобус» в подмосковном Щёлкове. Правоохранитель был избит после попытки утихомирить конфликтующую группу.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Нижний Новгород
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar