Украинцы на русском спели песни Лободы на границе, а на её концерте в Кишинёве — подрались

Поездка группы поклонников певицы Светланы Лободы с Украины в Кишинёв оказалась осложнена задержками на молдавско-украинской границе. По данным очевидцев, многие из них не смогли вовремя пересечь КПП из-за сбоя в базе данных таможенных служб. Ожидание затянулось на часы, и часть людей в итоге не попала на концерт.

Драка на концерте Лободы. Видео © X/ badkittyua

Чтобы скрасить долгую очерёдность на границе, фанаты начали исполнять хиты артистки прямо на месте — песни звучали преимущественно на русском языке. Тем, кому всё же удалось прибыть в столицу Молдавии, концерт запомнился не только выступлением певицы, но и произошедшими перед началом шоу инцидентами. В зале между двумя посетительницами возник конфликт, который быстро перерос в драку. Свидетели утверждают, что спор начался на эмоциональной почве и привлёк внимание других зрителей, после чего сотрудники охраны были вынуждены вмешаться и разнять участниц.

