Виски, «немой» водитель и 3,5 млн: Стал известен райдер певицы Славы
Певица Слава, недавно оказавшаяся в центре скандала после выступления в Пензе, не стала менять свои требования к организации концертов. Telegram-канал SHOT изучил её райдер.
За один концерт артистка запрашивает 3,5 миллиона рублей. В эту сумму входит приезд с командой из 12 человек: балет, музыканты и помощники. Встречать певицу должен Mercedes V-class — обязательно с новыми подушками и одеялом в салоне. Водителю запрещено разговаривать, останавливаться в пути и даже пользоваться одеколоном.
Отдельная статья расходов — суточные: 15 тысяч рублей для самой Славы и по 5 тысяч на каждого участника коллектива. В гримёрке артистку должны ждать по две бутылки красного и белого вина, виски Chivas и пачка сигарет.
Напомним, в начале марта выступление Славы в Пензе закончилось конфликтом со зрительницами и вызовом полиции. Несколько женщин в зале требовали вернуть деньги и обвинили артистку в том, что она пьяна. Позднее исполнительница решила, что возьмёт длительный отпуск. После скандального концерта в Пензе у неё возникли мысли о самоубийстве. Она даже захотела покинуть сцену и подать в суд на обидчиц. Иосиф Пригожин посоветовал Славе взять паузу.
