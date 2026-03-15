Виски, «немой» водитель и 3,5 млн: Стал известен райдер певицы Славы

Певица Слава, недавно оказавшаяся в центре скандала после выступления в Пензе, не стала менять свои требования к организации концертов. Telegram-канал SHOT изучил её райдер.

За один концерт артистка запрашивает 3,5 миллиона рублей. В эту сумму входит приезд с командой из 12 человек: балет, музыканты и помощники. Встречать певицу должен Mercedes V-class — обязательно с новыми подушками и одеялом в салоне. Водителю запрещено разговаривать, останавливаться в пути и даже пользоваться одеколоном.

Отдельная статья расходов — суточные: 15 тысяч рублей для самой Славы и по 5 тысяч на каждого участника коллектива. В гримёрке артистку должны ждать по две бутылки красного и белого вина, виски Chivas и пачка сигарет.