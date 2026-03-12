Слава после сорванного концерта в Пензе заявила, что намерена покинуть сцену

Певица Слава (Анастасия Сланевская) призналась, что причиной скандального концерта в Пензе стала сильная усталость. По её словам, почти год она выступает в плотном гастрольном графике с постоянными перелётами и переездами. Артистка намерена уйти со сцены примерно на год, а может и дольше.

«Я очень устала. Как я раньше отдавалась и вокально, и душой, и телом залу, я так уже просто физически не могу. Я доработаю этот тур, не могу подвести людей. Но дальше я возьму год, два или даже три», — сказала Слава в соцсетях.

Слава отметила, что больше не может отдавать себя сцене так же, как раньше, и хочет на время остановиться, чтобы заняться домом, провести время с семьёй и побыть с внуком.

Ранее Life.ru сообщал, что певица Слава захотела покончить с собой после сорванного концерта в Пензе. Проблемой стали зрительницы, которые начали из зала выкрикивать оскорбления в её адрес, а затем полезли на сцену. Эта ситуация пошатнула психику артистки, и теперь она собирается подать в суд на обидчиц.