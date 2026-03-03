Слава решила подать в суд на «сумасшедших баб», которые пьяными вылезли на сцену в Пензе

Концерт в Пензе запомнится Славе (Анастасия Сланевская) не только выступлением. Певица заявила, что намерена обратиться в суд из-за поведения зрительниц, которые в неадекватном состоянии вышли на сцену во время выступления и сорвали его. По мнению артистки, это не должно остаться безнаказанным.

Певица Слава подаст в суд на зрительниц, вышедших на сцену в Пензе. Видео © © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nastya_slava

«Я решила, что это дело нельзя так оставлять. Так каждая сумасшедшая баба может выбежать на концерте и испортить его. <...> Мы готовим разбирательство по этому поводу. Мы просто так это не оставим», — заявила Слава, сопроводив пост подписью «Доорались».