3 марта, 15:18

Слава решила подать в суд на «сумасшедших баб», которые пьяными вылезли на сцену в Пензе

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Концерт в Пензе запомнится Славе (Анастасия Сланевская) не только выступлением. Певица заявила, что намерена обратиться в суд из-за поведения зрительниц, которые в неадекватном состоянии вышли на сцену во время выступления и сорвали его. По мнению артистки, это не должно остаться безнаказанным.

«Я решила, что это дело нельзя так оставлять. Так каждая сумасшедшая баба может выбежать на концерте и испортить его. <...> Мы готовим разбирательство по этому поводу. Мы просто так это не оставим», — заявила Слава, сопроводив пост подписью «Доорались».

Напомним, певица Слава рассказала, что после концерта в Пензе у неё возникло желание покончить с собой из-за поведения зрительниц. Несколько женщин из зала кричали, что она плохо поёт, пытались подняться на сцену и сорвать выступление, требуя вернуть деньги за билеты и обвиняя артистку в том, что она пьяна. А ранее певица прервала концерт в Смоленске, который прошёл 18 февраля в рамках юбилейного тура, и ушла со сцены посреди выступления.

Анастасия Никонорова
