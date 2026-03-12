Иосиф Пригожин посоветовал Славе взять паузу в карьере после скандального концерта

Певице Славе (Анастасии Сланевской) стоит задуматься о завершении карьеры из-за накопившихся проблем и усталости. Такое мнение в беседе с Общественной Службой Новостей высказал продюсер Иосиф Пригожин.

По словам супруга Валерии, артистка оказалась в тяжёлой ситуации, которую пыталась заглушить алкоголем. Это привело к разрушениям в личной жизни и профессиональной сфере, а окружающие лишь усугубляют положение, пытаясь «втоптать её в грязь».

«Не хочется сейчас говорить громких слов, потому что каждый может оступиться. Слава оказалась в тяжёлом положении, которое её вынудило решать проблемы с помощью алкоголя. Но так долго продолжаться не могло, всё начало рушиться», — сказал Пригожин.

Продюсер считает, что сейчас певице нужно не осуждение, а поддержка. Ей требуется время, чтобы восстановить здоровье и решить личные вопросы. Лишь после этого она сможет честно ответить себе, готова ли возвращаться на сцену.

При этом Пригожин выразил надежду, что у Славы ещё будет возможность доказать, что она достойна выступать на одном уровне с признанными исполнителями.

Ранее Life.ru сообщал, что певица Слава захотела покончить с собой после сорванного концерта в Пензе. Проблемой стали зрительницы, которые начали из зала выкрикивать оскорбления в её адрес, а затем полезли на сцену. Эта ситуация пошатнула психику артистки, и теперь она собирается подать в суд на обидчиц.