Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 01:49

Слава сменила стрижку и засветилась на концерте Стаса Михайлова с Газмановым

Певица Слава шокировала поклонников новой стрижкой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/nastya_slava

Певица Слава шокировала поклонников новой стрижкой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/nastya_slava

Исполнительница хита «Одиночество», похоже, решила выйти из кризиса с новым имиджем. Анастасия Сланевская, известная как певица Слава, кардинально сменила прическу.

В своём блоге артистка опубликовала видео с концерта Стаса Михайлова. В кадр попали и певец Олег Газманов. Сама Слава предстала перед поклонниками с новой стрижкой.

Певица Слава шокировала поклонников новой стрижкой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/nastya_slava

«Давно хотела. Прочь негатив, привет новая причёска!» — подписала артистка.

Слава решила подать в суд на «сумасшедших баб», которые пьяными вылезли на сцену в Пензе
Слава решила подать в суд на «сумасшедших баб», которые пьяными вылезли на сцену в Пензе

Напомним, певица Слава рассказала, что после концерта в Пензе у неё возникло желание покончить с собой из-за поведения зрительниц: несколько женщин из зала кричали, что она плохо поёт, пытались подняться на сцену и сорвать выступление, требуя вернуть деньги и обвиняя артистку в том, что она пьяна. Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова вступилась за Славу, а певица Валерия выразила недоумение, как охрана допустила инцидент, и отметила, что Славе не стоило вступать в дискуссию.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Слава (Анастасия Сланевская, певица)
  • Олег Газманов
  • Стас Михайлов
  • Шоубиз
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar