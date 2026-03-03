Волочкова объяснила «завистью» провокации зрительниц на концерте Славы в Пензе

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова вступилась за певицу Анастасию Сланевскую, выступающую под псевдонимом Слава. Последняя недавно заявила, что задумалась о суициде после того, как зрители на концерте в Пензе обвинили её в пьянстве и пытались сорвать выступление. Волочкова обратилась к артистке через соцсеть.

Волочкова поддержала Славу. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ volochkova_art

«Вокруг много зависти, злых людей, которые не приемлют твоего успеха, не приемлют того количества концертов, которые ты даёшь, не покладая своих сил. Какие-то выскочки пытаются тебя сбить, не понимая, что ты человек. Ты можешь где-то сорваться, тебе может не хватить сил, и какая разница, кто что ест, кто что пьёт», — сказала балерина.

Она посоветовала Славе не обращать внимание на завистников и продолжать свой творческий путь ради зрителей, которые по-настоящему ценят талант исполнительницы. Волочкова, сама не раз становившаяся объектом нападок, призналась, что понимает певицу, но верит, что любой трудный период в жизни преодолим.

Напомним, певица Слава заявила, что после концерта в Пензе она хотела покончить с собой. Во время выступления ей начали кричать из зала о плохом вокале. Некоторые провокаторы даже полезли на сцену, чтобы сорвать концерт. Они требовали вернуть деньги за билеты и обвиняли артистку в пьянстве. Певица Валерия тоже поддержала Славу. По её словам, такое поведение публики возмутительно. Она предложила всем недовольным в следующий раз просто выйти из зала и писать жалобы, а не портить настроение тем, кто пришёл послушать музыку.