Тёмная сторона Пугачёвой: 5 скандалов с участием экс-примадонны, о которых все забыли

Алла Борисовна — фигура, безусловно, легендарная. Но за блеском софитов скрывается непростой характер артистки. И пока одни фанатеют по легендарным песням певицы, другие вспоминают, как она может быть несправедлива и жестока. Совсем скоро, 15 апреля, Алла Борисовна будет отмечать свой 77-й день рождения. Life.ru предлагает вспомнить 5 неадекватных выходок экс-примадонны, о которых все почему-то забыли!

Битва за люкс в гостинице «Прибалтийская»

Алла Пугачёва устроила скандал в гостинице «Прибалтийская» из-за занятого номера с видом на Финский залив. Фото © ТАСС / Александр Юрьев, Сергей Смольский

Один из самых громких скандалов с участием Аллы Пугачёвой разгорелся в ленинградской гостинице «Прибалтийская» 24 августа 1987 года. Приехав в Ленинград в рамках гастрольного тура, певица остановилась в своём любимом отеле, где за ней был закреплён «личный» номер, по слухам, двухэтажный люкс с видом на Финский залив. Однако Аллу Борисовну ждал неприятный сюрприз: излюбленные апартаменты оказались заняты. Администратор Нина Байкова предложила ей другой вариант, идентичный по оснащению, но расположенный этажом выше. Пугачёвой это не понравилось, и она потребовала немедленно переселить постояльца из её привычного номера. Между женщинами завязалась перепалка. «Мы никого не будем переселять из-за каприза какой-то певички. Будете жить в том номере, который вам выделили», — заявила тогда певице Байкова.

По словам сотрудницы гостиницы, Пугачёва вела себя вызывающе, грубила и не стеснялась в выражениях. «Да ты никто, и звать тебя никак! Если бы я сама платила и давала тебе взятки, ты бы разговаривала по-другому», — парировала артистка. Скандал быстро просочился в прессу. Последствия не заставили себя ждать — в течение трёх месяцев песни Пугачёвой не звучали на радио, а саму певицу не показывали по телевидению. Аудитория тогда разделилась на два лагеря: одни одобряли травлю артистки, другие вставали на её защиту.

Почему Пугачёва бросила камень в стекло чужой машины

Как и когда Пугачёва кинула камень в стекло машины? Суть конфликта на съёмках фильма «Рецитал». Алла Пугачёва и ансамбль «Рецитал». Фото © ТАСС / Николай Малышев

Ещё один скандал разгорелся немного позже, в 1979 году, когда Алла Пугачёва снималась в фильме «Рецитал». Незадолго до этого она получила «Золотого Орфея» на конкурсе в Болгарии за песню «Арлекино». Её тогдашний муж, режиссёр Александр Стефанович, решил закрепить успех певицы и написал для неё сценарий. Однако проблемы начались уже в первый съёмочный день.

По словам очевидцев, Пугачёва пришла на площадку в нетипичном и даже немного странном по фасону пальто. Второй режиссёр Валентина Ковалёва попросила заменить одежду. Однако Аллу Борисовну возмутили эти слова. Она подошла к женщине с фразой «Это у вас пальто безвкусное!»... и разорвала на ней одежду. Но на этом певица не успокоилась, начала кричать и командовать съёмочной группой. Кинематографисты попытались перевести всё в шутку, но разъярённая Пугачёва схватила камень и разбила стекло припаркованной машины. В итоге процесс завершился, толком не успев начаться: члены съёмочной группы отказались работать с исполнительницей.

Конфликт из-за ног Пугачёвой

«Мои красивые ноги и мои красивые глаза ты снял по-уродски!»: скандал с Аллой Пугачёвой. Фото © ТАСС / Василий Смирнов

Третий громкий инцидент случился в период записи культовой советской программы «Вокруг смеха» в 1981 году. Алла Пугачёва пришла на передачу к Александру Иванову с композицией «Эй, вы, там, наверху!» После исполнения певица попросила показать ей отснятый материал и пришла в ярость: по её словам, оператор снял её «отвратительно». «Мои красивые ноги и мои красивые глаза ты снял по-уродски!» — возмутилась она, по словам очевидцев. Недовольство звезды дошло до Валериана Каландадзе, главного редактора литературно-драматического вещания Гостелерадио. Тот не стал вникать в детали и попросту исключил номер Пугачёвой из финальной версии эфира...

Плагиат ради заработка: что Пугачёва украла у Игоря Крутого?

Игорь Крутой обвиняет Аллу Пугачёву в плагиате формата «Новой волны» после запуска её фестиваля в Ялте. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Что случилось между Крутым и Аллой? Отношения между Пугачёвой и композитором Игорем Крутым долгое время оставались тёплыми и дружескими. Всё изменилось в 2010-х, когда певица затеяла собственный музыкальный проект «Крым фест мьюзик» в Ялте. Крутой, который на тот момент уже был организатором «Новой волны», воспринял это как вторжение на его территорию. Он открыто обвинил коллегу в копировании идеи! «Для неё, как художника, придумать новый формат не стоило большого труда. Но она не стала думать на эту тему, просто взяла и один в один сняла «Новую волну», — заявил композитор в одном из интервью.

По его словам, действия Пугачёвой были не случайными, а целенаправленными — якобы исключительно против него. Крутой также подчеркнул, что, в отличие от её фестиваля, который, по его мнению, был нацелен лишь на освоение бюджета, свой конкурс он проводил на личные средства.

Скандал с Владимиром Жириновским

Перепалка Пугачёвой и Владимира Жириновского в студии «Поединка». Фото © smotrim.ru

В 2012 году Алла Пугачёва появилась на съёмках ток-шоу «Поединок», и этот эпизод тоже запомнился громким скандалом. В студии разгорались предвыборные дебаты между Владимиром Жириновским и Михаилом Прохоровым, и политиков пришли поддержать публичные люди. Пугачёва не сдержалась и назвала Жириновского «позором страны». Тот ответил резко, заявив, что все артисты — люди определённого поведения. «Артисты — проститутки, готовые лечь под любого за деньги: ложились под Брежнева, Горбачёва, Ельцина», — заявил политик в шоу. В ответ певица, не скрывая эмоций, окрестила Владимира Вольфовича «психом и клоуном».

Пугачёва оскорбила фанатов

Как Пугачёва оскорибила своих же фанатов? Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В 2022 году Алла Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми покинула Россию и перебралась в Израиль. Отъезду предшествовало публичное осуждение юмористом военной спецоперации. Вскоре в адрес певицы посыпалась жёсткая критика в соцсетях. Ответила она незамедлительно. Певица заявила, что ненависть со стороны тех, кого она «всегда терпеть не могла», для неё — настоящее счастье. Кроме того, артистка добавила, что те, кто её осуждает, «были холопами — стали рабами».

Вот такой он, голос эпохи! Можно ли сказать, что она «зазвездилась»? Или человеку с подобным статусом можно всё? Будь то унижение гостиничного администратора, разорванная на съёмочной площадке одежда или публичные оскорбления коллег и целых социальных групп. Что вы об этом думаете? Поделитесь своим мнением в комментариях!

