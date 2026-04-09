Зеленского свергнут, а 2027 год станет последним: Топ-5 предсказаний кота-пророка, за которым следит весь Рунет

Пока мы обращаемся к гадалкам и картам Таро, в Интернете набирает популярность удивительный предсказатель — кот по кличке Харитон. Его аккаунт начал расти ещё несколько лет назад, а в 2026 году общее количество подписчиков достигло 1 миллиона! Причём записывать ролики с невероятными способностями Харитоши начали, когда котику не было и года. На этих видео кажется, что пушистый предсказатель не просто научился нажимать на кнопки со словами, а действительно понимает человеческую речь и структурирует ответ. Многим кажется, что он даже размышляет, прежде чем ответить. Life.ru расскажет, чем же прославился рыжий Нострадамус и почему одни молятся на этого кота, а другие в ужасе переслистывают видео.

Как получить ответ от кота-провидца?

Кот Харитон: как рыжий провидец делает свои предсказания? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hariton.cat

Как получить ответ от кота-провидца и как он общается со своей хозяйкой? Техника крайне проста: перед Харитоном кладётся коврик с кнопками. Каждая отвечает за определённое слово: например, красная — «да», зелёная — «нет». После нажатия лапой девайс воспроизводит ответ вслух. Хозяйка Харитоши задаёт вопросы от подписчиков, а кот на них отвечает.

Но это ещё не всё! Иногда у четвероногого предсказателя появляется настроение «поболтать», то есть составить целые предложения. Когда хозяйка кладёт перед питомцем коврик с другими кнопками, то у Харитона есть возможность описать эмоции, поделиться мыслями и даже рассказать истории из своей прошлой жизни! Но цепляют подписчиков не только способности умного котика, но и его, казалось бы, очень осознанные ответы. Так что же предсказывает кот Харитон?

Предсказания кота Харитона

Про прочества кота Харитона: настанет ли конец света и что ещё спрашивают фанаты? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hariton.cat

Благодаря постоянно растущему количеству подписчиков у пушистого предсказателя очень много работы! Фанаты практически каждый день задают самые разные вопросы в комментариях, на часть которых потом выходят видеоответы. Life.ru собрал самые интересные! Внимательно смотрите видео, чтобы не пропустить главного!

Настанет ли конец света 12 апреля 2026 года?

Что случится 12 апреля 2026 года? Пророчество кота Харитона. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hariton.cat

Настанет ли конец света 12 апреля 2026 года? В связи с последними новостями этот вопрос волнует многих. Но не переживайте, Харитоша уверен, что ничего страшного 12 апреля 2026 года не произойдёт. Видно, как пушистик, недолго подумав, нажал кнопку «нет». Кстати, если вы не в курсе, почему все так переживают за эту дату, тогда стоит прочитать о страшном пророчестве Ванги, которое прятали от нас больше трёх десятилетий! Ну хорошо, с концом света разобрались, он пока откладывается. О чём ещё говорил кот Харитон?

Свергнут ли Зеленского до лета 2026-го?

Какова судьба нынешнего лидера Украины? Здесь Харитоша снова нажал кнопку «нет». Но в следующем ролике котик ответил, что Зеленский недолго ещё пробудет нелегитимным президентом Украины. Точных дат кот-провидец назвать не смог, поэтому остаётся только наблюдать за ситуацией. К следующему вопросу?

Смогут ли вылечить сахарный диабет 1-го типа?

А что насчёт лечения диабета первого типа? Точных дат мы снова не получили, но ответ кота-пророка всё равно очень порадовал! Харитоша нажал кнопку «да»! Может, совсем скоро диабет 1-го типа перестанет быть неизлечимым заболеванием? Это было бы замечательно. В комментариях под этим роликом многие благодарили котика за такую хорошую новость. Кстати, ещё пушистый провидец уверен, что люди когда-нибудь научатся останавливать процесс старения самостоятельно. И не переживайте, Харитон уверен: в ближайшее время пандемии не будет!

Правда ли 2027 год станет последним для человечества?

Конец света настанет в 2027 году? Что предсказал кот Харитон? Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hariton.cat

Правда ли 2027 год станет последним для человечества? В этом вопросе всё не так радужно и прекрасно. Харитон уверенно нажал кнопку «да»… Может быть, конец света переносится на 2027 год? Недавно Life.ru писал о предсказаниях знаменитых людей по этой теме, многие и правда уверены, что следующий год станет очень тяжёлым для всего человечества. А вы что думаете по этому поводу? Поделитесь своими мыслями в комментариях и обязательно прочитайте, что на 2027 год нам предсказывали Пугачёва, Жириновский и Ванга.

Правда ли, что искусственный интеллект — это Антихрист?

Здесь всё чуточку сложнее, Харитоша ответил и «да», и «нет». Многие пользователи в Сети сразу же начали обсуждение. Кто-то уверен, что котик сначала ошибся, а потом исправился. А некоторые думают, что это загадка и такой неоднозначный ответ прозвучал неспроста… Но откуда же Харитон черпает свои знания?

Прошлая жизнь кота Харитона

Кот Харитон: как кот предсказывает будущее и откуда у него этот дар? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hariton.cat

Под серией роликов, где Харитоша делится своими переживаниями, многие подписчики оставляли грустные комментарии и жалели пушистого предсказателя. Дело в том, что первый ролик, посвящённый самому Харитоше, — весьма пугающий. Там видно, как котик смотрит в зеркало, а потом с помощью кнопок спрашивает у хозяйки: «Почему. Я. Котик. Грустный». В следующем ролике Харитон рассказал, что он когда-то был человеком. А хвостатым стал в наказание за то, что мучил животных. Четвероногий провидец думает, что реинкарнация — это способ загладить вину, и искренне жалеет о том, что когда-то был таким злым человеком. Фанаты уверены, способности Харитона даны ему, чтобы тот мог исправиться и принести пользу людям.

Сбываются ли предсказания кота-Нострадамуса

Сбываются ли пророчества кота Харитона? Правда ли, что Китай развяжет войну с Тайванем? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hariton.cat

На данный момент реальных подтверждений словам котика нет. Как мы писали ранее, аккаунт Харитоши был зарегистрирован в 2024 году, а сведений о том, что котейка был в чём-то прав, пока никто не давал. Правда, в какой-то момент Харитоша говорил о высоких ценах в Казахстане, и это предсказание сбылось, но многие пользователи Сети считают это совпадением. А ещё многие уверены, что никакого дара у кота нет: ему просто подсказывает хозяйка. На что в ответ хейтерам появилось видео, демонстрирующее, что девушка не показывает Харитону ни рук, ни лица, а тот всё равно отвечает на вопросы правильно.

Стоит ли верить коту-пророку? Как Харитоша делает свои предсказания? Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hariton.cat

Помимо прочего, котик предсказывал будущую войну Китая с Тайванем, говорил, что именно Бог решает, куда мы отправимся после смерти, а ещё угадал, что мужчина из Калифорнии — это не настоящий Эпштейн. Да, недавно завирусился ролик с человеком, который как две капли воды похож на Джеффри. Что вы об этом думаете? Стоит ли верить предсказаниям кота Харитона? Поделитесь своим мнением в комментариях. Кстати, это не вся мистика, которая у нас есть! Недавно мы писали о тайнах могилы Гоголя. Life.ru рассказал самые популярные мифы о пропаже черепа писателя.