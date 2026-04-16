Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 09:12

«Семья в сборе»: Пугачёва показала фото с 77-летия — на Кипр прилетел даже внук Никита Пресняков

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxgalkinru

Алла Пугачёва отметила 77-летие в кругу семьи на Кипре. Её муж Максим Галкин* опубликовал совместное фото, на котором присутствуют сама именинница, их дети Лиза и Гарри, а также прилетевшая на праздник Кристина Орбакайте с мужем и старшим сыном Никитой Пресняковым.

«Семья в сборе», — подписал публикацию Галкин*.

Поклонники не смогли сдержать восторга, увидев новые семейные кадры певицы. Лента комментариев буквально взорвалась от комплиментов и добрых слов. Фанаты назвали семью артистки «шикарной» и «замечательной», восхищаясь тем, как все её члены красивы и дружны. Особое умиление у публики вызвал приезд внука Никиты, который специально прилетел поздравить свою знаменитую бабушку.

«Огромная часть жизни»: Киркоров нежно обратился к Пугачевой в её день рождения
«Огромная часть жизни»: Киркоров нежно обратился к Пугачевой в её день рождения

Напомним, 77-й день рождения Алла Пугачёва встречала 15 апреля. Но, как заявила её представительница, праздновать певица в Россию не поедет. Информированный источник рассказал, что Примадонна будет отмечать на Кипре, в узком кругу семьи. Мероприятие организуют в ресторане в Лимасола — его закроют для всех посторонних, чтобы никто не мешал имениннице и её близким.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Максим Галкин
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar