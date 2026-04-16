«Семья в сборе»: Пугачёва показала фото с 77-летия — на Кипр прилетел даже внук Никита Пресняков

Алла Пугачёва отметила 77-летие в кругу семьи на Кипре. Её муж Максим Галкин* опубликовал совместное фото, на котором присутствуют сама именинница, их дети Лиза и Гарри, а также прилетевшая на праздник Кристина Орбакайте с мужем и старшим сыном Никитой Пресняковым.

«Семья в сборе», — подписал публикацию Галкин*.

Поклонники не смогли сдержать восторга, увидев новые семейные кадры певицы. Лента комментариев буквально взорвалась от комплиментов и добрых слов. Фанаты назвали семью артистки «шикарной» и «замечательной», восхищаясь тем, как все её члены красивы и дружны. Особое умиление у публики вызвал приезд внука Никиты, который специально прилетел поздравить свою знаменитую бабушку.

Напомним, 77-й день рождения Алла Пугачёва встречала 15 апреля. Но, как заявила её представительница, праздновать певица в Россию не поедет. Информированный источник рассказал, что Примадонна будет отмечать на Кипре, в узком кругу семьи. Мероприятие организуют в ресторане в Лимасола — его закроют для всех посторонних, чтобы никто не мешал имениннице и её близким.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.