Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 14:53

«Огромная часть жизни»: Киркоров нежно обратился к Пугачевой в её день рождения

Киркоров трогательно поздравил Пугачёву с 77-летием

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov, alla_orfey

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov, alla_orfey

Филипп Киркоров трогательно поздравил Аллу Пугачёву с 77-летием, опубликовал обращение в своём блоге. Исполнитель назвал бывшую супругу важной частью своей жизни. Он подчеркнул, что сохраняет тёплые воспоминания о прошлом.

Киркоров трогательно поздравил Пугачёву с 77-летием. Видео © Telegram / Филипп Киркоров | Philipp Kirkorov

«Сначала на пластинке, потом в паспорте. Огромная часть моей жизни, которую помню и которой горжусь. Великая певица, великая женщина. Верю, что ещё свидимся. С днём рождения, Алла!» — написал Киркоров.

От Примадонны до изгоя: где Алла Пугачёва встречает 77-летие и какое тайное наследство оставила детям
От Примадонны до изгоя: где Алла Пугачёва встречает 77-летие и какое тайное наследство оставила детям

Напомним, 77-й день рождения Алла Пугачёва встречает 15 апреля. Но, как заявила её представительница, праздновать певица в Россию не поедет. Информированный источник рассказал, что Примадонна будет отмечать на Кипре, в узком кругу семьи. Мероприятие организуют в ресторане в Лимасола — его закроют для всех посторонних, чтобы никто не мешал имениннице и её близким.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Филипп Киркоров
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar