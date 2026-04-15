«Огромная часть жизни»: Киркоров нежно обратился к Пугачевой в её день рождения

Филипп Киркоров трогательно поздравил Аллу Пугачёву с 77-летием, опубликовал обращение в своём блоге. Исполнитель назвал бывшую супругу важной частью своей жизни. Он подчеркнул, что сохраняет тёплые воспоминания о прошлом.

«Сначала на пластинке, потом в паспорте. Огромная часть моей жизни, которую помню и которой горжусь. Великая певица, великая женщина. Верю, что ещё свидимся. С днём рождения, Алла!» — написал Киркоров.

Напомним, 77-й день рождения Алла Пугачёва встречает 15 апреля. Но, как заявила её представительница, праздновать певица в Россию не поедет. Информированный источник рассказал, что Примадонна будет отмечать на Кипре, в узком кругу семьи. Мероприятие организуют в ресторане в Лимасола — его закроют для всех посторонних, чтобы никто не мешал имениннице и её близким.