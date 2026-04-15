От Примадонны до изгоя: где Алла Пугачёва встречает 77-летие и какое тайное наследство оставила детям Оглавление Сколько лет Алле Пугачёвой в 2026 году и где она родилась Детство и юность Творческий путь Лучшие песни Аллы Пугачёвой: топ-10 хитов на все времена Личная жизнь: пять браков певицы Интересные факты из жизни Аллы Пугачёвой В детстве Пугачёву называли «фельдфебелем» Однокурсница Шуфутинского Несколько месяцев песни Пугачёвой не звучали в эфире 23 раза артистка года Последние новости 2026 года: отмена фестиваля, жизнь на Кипре и наследство Где сейчас живёт Алла Пугачёва Пугачёва продаёт квартиру в Москве Пугачёва и Галкин* оформили наследство на детей Отмена фестиваля «Пугачёвская весна» 15 апреля 2026 года Алле Пугачёвой исполняется 77 лет. Биография, личная жизнь, лучшие песни («Арлекино», «Миллион алых роз»), последние новости: отмена фестиваля, жизнь на Кипре, оформление наследства на детей. 14 апреля, 22:15 Где сейчас живёт Примадонна и почему её лучшие песни по-прежнему с нами.

Сколько лет Алле Пугачёвой в 2026 году и где она родилась

Алла Пугачёва родилась 15 апреля 1949 года в Москве. В 2026 году ей исполняется 77 лет. Несмотря на солидный возраст, певица остаётся одной из самых обсуждаемых персон в медиапространстве.

Её родители, Борис Михайлович Пугачёв и Зинаида Архиповна Одегова, работали на заводе, а мама во время войны выступала в фронтовой бригаде. А музыкальные способности самой Аллы проявились очень рано.

Алла Пугачёва была на пике славы в 70-е и 80-е годы. Фото © ТАСС / Алексей Агеев

Детство и юность

С ранних лет Алла проявляла интерес к музыке и сцене. Она училась в музыкальной школе по классу фортепиано и уже в подростковом возрасте выступала на школьных концертах.

После школы Пугачёва поступила в музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова в Москве. Именно в этот период она начала делать первые шаги в профессиональной карьере. В 1965 году юную артистку заметили Александр Лившиц и Александр Левенбук, пригласившие Пугачёву в программу «Пиф-паф, или Сатирические выстрелы по промахам». Так начался путь певицы к всесоюзной славе.

Творческий путь

В декабре 1965 года Пугачёва записала свою первую песню «Робот» для программы «С добрым утром!». Спустя год артистка победила в конкурсе «Песня месяца» на Всесоюзном радио с композициями «Как бы не влюбиться» и «Не спорь со мной».

В 1967 году Пугачёва впервые появилась на телевидении — она выступила на детской передаче «Будильник» с песней «Иду из кино». С 1967-го по 1971 год певица выступала в разных уголках страны в составе различных музыкальных коллективов.

В марте 1971 года она ушла в декрет и в мае родила дочь Кристину Орбакайте. Но уже в ноябре того же года возобновила карьеру артистки сначала в составе ВИА «Москвичи», затем Государственного эстрадно-джазового оркестра.

В октябре 1974 года Пугачёва приняла участие в V Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Выступление начинающей артистки не произвело впечатления на членов жюри, которые изначально отказывались присуждать ей призовое место. Но в дело вмешались Иосиф Кобзон, Гелена Великанова и Константин Орбелян, разглядевшие в артистке потенциал и настоявшие на присуждении Пугачёвой третьего места, которое она разделила с несколькими исполнителями.

Настоящая слава пришла к Алле Пугачёвой в 1975 году — после победы на международном конкурсе «Золотой Орфей» с песней «Арлекино». Этот момент стал поворотным в её карьере.

В 1970–1980-е годы она становится главной звездой советской эстрады. Её концерты собирают полные залы, а песни мгновенно становятся хитами. Пугачёва не только исполняла композиции, но и активно участвовала в их создании, работая с ведущими композиторами и поэтами своего времени. А с 1988 года певица проводила концертную программу «Рождественские встречи» с участием самых популярных и начинающих артистов, где выступали Филипп Киркоров, Александр Барыкин, Анжелика Варум, Игорь Николаев, Дмитрий Маликов, Лолита, Алсу, Борис Моисеев и даже Децл и Витас.

В 2000-х годах певица постепенно отошла от активной гастрольной деятельности, но не исчезла из публичного пространства, продолжая участвовать в телевизионных проектах и культурной жизни.

Алла Пугачёва была настоящей Примадонной советской и российской эстрады. Фото © РИА Новости / Андрей Дегтярёв

Лучшие песни Аллы Пугачёвой: топ-10 хитов на все времена

Наиболее популярными песнями Аллы Пугачёвой считаются «Арлекино», «Всё могут короли», «Миллион алых роз», «Любовь, похожая на сон», «Не отрекаются любя», «Старинные часы», «Айсберг», «Осенние листья», «А знаешь, всё ещё будет», «Будь или не будь». Эти хиты известны не одному поколению россиян.

Личная жизнь: пять браков певицы

Личная жизнь Аллы Пугачёвой всегда вызывала повышенный интерес. Артистка была замужем пять раз.

Первым избранником певицы был артист Миколас Орбакас. В браке у них родилась дочь Кристина Орбакайте. Пугачёва и Орбакас прожили вместе четыре года и развелись в 1973 году.

Вторым супругом певицы стал кинорежиссёр Александр Стефанович, снявший с ней фильм «Женщина, которая поёт». С ним артистка прожила всего три года. Совместных детей у пары не было.

Алла Пугачёва с мужем Евгением Болдиным. Фото © РИА Новости / Борис Кауфман

В третий раз замуж певица вышла замуж за продюсера Евгения Болдина. Свадьба состоялась в 1985 году. Их брак продлился восемь лет. Общих детей у них также не было.

В 1994 году Пугачёва вышла замуж за певца Филиппа Киркорова. Формально вместе они прожили 11 лет и развелись в 2005 году.

Самым продолжительным стал заключительный брак Пугачёвой с юмористом Максимом Галкиным*. Они поженились в 2011 году. У пары есть сын Гарри и дочь Лиза, рождённые суррогатной матерью.

Алла Пугачёва с мужем Максимом Галкиным*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Сама Пугачёва рассказывала, что «настоящими» считает лишь первый и заключительный браки, поскольку оставшиеся заключались с определённым расчётом. В частности, Стефанович, как рассказывала артистка, женился на ней только ради получения прописки в Москве. Брак с Болдиным певица была вынуждена заключить, поскольку в их отношениях советская верхушка усматривала «плохой пример». Стать женой Киркорова она согласилась ради его карьерного продвижения.

Интересные факты из жизни Аллы Пугачёвой

В детстве Пугачёву называли «фельдфебелем»

Алла с детства обладала командным, вспыльчивым и упрямым характером, за что сверстники дали ей прозвище «фельдфебель».

Однокурсница Шуфутинского

По окончании школы будущая певица поступила в музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова. Здесь она училась на одном курсе с другой будущей звездой эстрады — Михаилом Шуфутинским.

Несколько месяцев песни Пугачёвой не звучали в эфире

В 1987 году по время гастролей в Ленинграде Пугачёва оказалась в центре скандала: администрация гостиницы, где забронировала номер певица, отказалась его предоставлять, из-за чего артистка устроила жуткий разнос. В результате о случившемся написала «Ленинградская правда», а вскоре подхватили и другие издания, которые подвергли певицу жёсткой критике. В такой ситуации Гостелерадио СССР было вынуждено на несколько месяцев изъять записи Пугачёвой из теле- и радиопередач.

23 раза артистка года

В период с 1975-го по 2022 год Пугачёву 23 раза признавали артисткой года сначала в СССР, а затем и в России. Девять раз она входила в тройку лучших исполнителей. Репертуар певицы насчитывает около 500 композиций, каждая пятая из них попадала в топ-10 хит-парадов Советского Союза и России.

В репертуаре Аллы Пугачёвой около 500 композиций. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Последние новости 2026 года: отмена фестиваля, жизнь на Кипре и наследство

Где сейчас живёт Алла Пугачёва

После начала специальной военной операции в 2022 году Алла Пугачёва уехала из России. Изначально она обосновалась в Израиле. В последнее время СМИ публикуют информации о её нахождении на Кипре.

Пугачёва продаёт квартиру в Москве

Также на днях появилась информация о продаже недвижимости артистки в Москве. Речь идёт о квартире, расположенной в ЖК «Филипповский» в районе Арбата площадью около 300 кв.м., а также о двух машино-местах. Стоимость жилья может составлять до 500 млн рублей. Ранее говорили, что эту жилплощадь Пугачёва хотела оставить внуку Дени Байсарову. А старший внук певицы, Никита Пресняков, пытается продать её дачу в Бережках под Истрой.

Пугачёва и Галкин* оформили наследство на детей

По информации из открытых источников, Алла Пугачёва и Максим Галкин* заранее распределили активы между детьми — 12-летними двойняшками Гарри и Лизой. Мальчик и девочка имеют по 1/6 доле подмосковной усадьбы в деревне Грязи, которую певица так и не смогла продать из-за проблем с учётом.

Муж и дети Аллы Пугачёвой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Отмена фестиваля «Пугачёвская весна»

В 2026 году фестиваль поклонников артистки «Пугачёвская весна», который должен был пройти в Москве 15 апреля, был отменён. Как рассказал продюсер проекта Андрей Краснобаев, решение было принято из-за давления общественности.

Ранее с требованием отменить «Пугачёвскую весну» в Генпрокуратуру РФ обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. А Life.ru рассказывал о самых громких скандалах с участием певицы.

* Признан в России иностранным агентом.

