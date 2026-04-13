День рождения Михаила Шуфутинского: Какими скандалами 78-летний король шансона чуть не загубил карьеру

Сегодня, 13 апреля, легенде шансона Михаилу Шуфутинскому исполняется 78 лет. За почти полвека карьеры певец собрал стадионы, записал 30 альбомов и для миллионов остаётся автором меланхоличной «Третье сентября». Михаил Захарович заработал репутацию беспроблемного артиста, но за внешним спокойствием скрываются конфликты, скандалы и неудобные истории. Life.ru собрал самые громкие разборки из биографии именинника, которые едва не разрушили его карьеру и испортили отношения с коллегами!

Война с Розенбаумом из-за чужих песен

Михаил Шуфутинский, скандалы: конфликт с Розенбаумом. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В начале восьмидесятых Шуфутинский эмигрировал в США и начал петь в русских ресторанах. Репертуар собирал по памяти, включая туда песни Розенбаума: «Гоп-стоп», «Еврейский портной», «Заходите к нам на огонёк». Проблемы начались, когда за рубежом слушатели спрашивали Розенбаума, почему он исполняет песни Шуфутинского. Оказалось, девяносто процентов хитов, создавших успех коллеге, написал именно Александр Яковлевич!

Шуфутинский записал целый альбом из композиций Розенбаума, не спросив разрешения и не заплатив авторских отчислений. Разразился скандал: Розенбаум демонстративно не подавал руку при встречах, а Михаил Захарович отмалчивался. Примирение случилось после личной беседы: Шуфутинский предложил записать совместный альбом и отдать прибыль автору. Сейчас артисты помирились и планируют совместную программу.

Борода против советской власти

ВИА «Лейся, песня» и Михаил Шуфутинский: почему советская власть ненавидела группу. Фото © ТАСС / Сергей Мамонтов

Во второй половине семидесятых Шуфутинский руководил ВИА «Лейся, песня». Коллектив собирал стадионы, пластинки расходились миллионами, в 1978 году стал лауреатом первой премии конкурса в Сочи. Но власть ансамбль ненавидела: ни разу не показали по телевизору с Шуфутинским, не выпускали за границу, даже в Болгарию. Причина абсурдная: художественный руководитель носил бороду, а на советском экране с бородой могли быть только Ленин, Маркс и Энгельс!

После победы в Сочи власти пытались не допустить ансамбль «Лейся, песня» к участию. Тогда Иосиф Кобзон пригрозил, что снимет полномочия члена жюри. Зато после возвращения коллектив сняли с гастролей на полгода. В 1979 году Шуфутинский передал дела Виталию Кретюку и подал документы на выезд в Израиль, не выдержав давления системы.

Скандал с журналистом на красной дорожке

День рождения Михаила Шуфутинского: главные скандалы с участием именинника. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В ноябре 2025 года на концерте «Ээхх, разгуляй!» Шуфутинский разнёс журналиста за вопрос о регистрации брака со Светланой Уразовой. «Это вас не касается! Зарегистрировали, сделали анализы, колоноскопию? Зачем вам это нужно? Чтоб написали в газетёнке и получили кусок хлеба?» — взорвался артист. После тирады он покинул красную дорожку. История с «тайной свадьбой» оказалась пиаром: кольца сделал друг-ювелир, официальной регистрации не было до 2025 года.

Засмотрелся на девушек и сломал обе ноги

Скандалы и конфликты Михаила Шуфутинского: что скрывает легенда шансона и когда сломала две ноги. Фото © shufutinsky

В декабре 2009 года в аэропорту Екатеринбурга Шуфутинский пригласил танцовщиц на завтрак. Спускаясь по лестнице, засмотрелся на девушек, споткнулся и покатился вниз. «Хорошо, что сгруппировался, — вышел с двумя сломанными ногами и ушибом. Шапка смягчила удар», — вспоминал певец. Первой подбежала Светлана Уразова, будущая жена. Несмотря на переломы, отработал омский концерт с обезболивающим, но ночью боль стала невыносимой. Пришлось отменить десять предновогодних выступлений.

Сломал руку в день присвоения звания

В апреле 2013 года Шуфутинскому присвоили звание заслуженного артиста России. Когда он сломал руку? Фото © РИА Новости / Виталий Белоусов

В апреле 2013 года Шуфутинскому присвоили звание заслуженного артиста России. В тот же день он сломал левую руку, выходя из дома в Твери. «Споткнулся на пороге, а не от того, что обмывал награду», — подчёркивал артист. Для него это стало проблемой: «Левая рука так же важна, как правая, потому что микрофон держу обеими поочерёдно». Врачи решали, нужна ли операция. Певец отметил: это не первая травма, поэтому обращаться с гипсом умеет.

Михаил Шуфутинский прошёл путь от опального руководителя советского ВИА до легенды российского шансона. Конфликты с властью, коллегами и обстоятельства его не сломили. Сегодня семидесятивосьмилетний артист продолжает выступать, собирая полные залы, доказывая, что профессионализм не зависит от политических перипетий и травм.