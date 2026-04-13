Экс-супруг Лерчек сообщил, что завтра ей предстоит очередной курс химиотерапии
Больной раком блогерше Лерчек (Валерия Чекалина) завтра предстоит новый курс химиотерапии. Об этом Life.ru сообщил её экс-супруг Артём Чекалин перед заседанием суда, где ему вынесут приговор.
«Иду сегодня с тяжёлым сердцем, потому что в выходные пришлось сказать детям, что я сегодня не вернусь домой. Были детские слёзы, детские разочарование. Им и так тяжело потому что мама опять болеет — непонятно, что будет. У мамы завтра очередной курс химиотерапии», — сказал он.
Диагноз шокировал поклонников в марте: у Валерии Чекалиной обнаружили онкологию желудка на последней, четвёртой стадии с метастазами, и блогер сразу же начала агрессивную терапию. Курс включил химию и иные методы борьбы с опухолью. Побочным эффектом стало стремительное облысение, и после очередной химиотерапии Лерчек сбрила волосы. Life.ru рассказывал, как сейчас проходят будни Валерии Чекалиной. Напомним, что её уголовное дело из-за тяжёлого состояния здоровья было приостановлено, а вот Артёму Чекалину вынесут приговор 13 апреля.
