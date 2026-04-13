Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

13 апреля, 09:42

Бритни Спирс легла в рехаб после скандального ареста за пьяное вождение

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Певица Бритни Спирс проходит курс лечения в реабилитационном центре после ареста за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники. По данным издания, 44-летняя артистка добровольно приняла решение о лечении. Это произошло на фоне скандала, связанного с задержанием в Калифорнии.

«Она осознала, что дошла до самого дна… и понимает, что это произведёт хорошее впечатление на судью», — сообщил источник.

Отмечается, что решение принято в том числе «ради всеобщего блага». Информацию о прохождении курса лечения подтвердил представитель певицы. При этом подробности программы не раскрываются.

Бритни Спирс вернулась в соцсети с кринж-видео, снятым сыном Джейденом
Бритни Спирс вернулась в соцсети с кринж-видео, снятым сыном Джейденом

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог издательству Primary Wave, сумма сделки составила около 200 миллионов долларов. Ещё в конце декабря был оформлен контракт. Источник сообщил, что певица обрадовалась продаже и устроила праздник с наследниками.

Александра Мышляева
