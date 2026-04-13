Бритни Спирс легла в рехаб после скандального ареста за пьяное вождение
Обложка © ТАСС / AP
Певица Бритни Спирс проходит курс лечения в реабилитационном центре после ареста за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники. По данным издания, 44-летняя артистка добровольно приняла решение о лечении. Это произошло на фоне скандала, связанного с задержанием в Калифорнии.
«Она осознала, что дошла до самого дна… и понимает, что это произведёт хорошее впечатление на судью», — сообщил источник.
Отмечается, что решение принято в том числе «ради всеобщего блага». Информацию о прохождении курса лечения подтвердил представитель певицы. При этом подробности программы не раскрываются.
Ранее сообщалось, что Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог издательству Primary Wave, сумма сделки составила около 200 миллионов долларов. Ещё в конце декабря был оформлен контракт. Источник сообщил, что певица обрадовалась продаже и устроила праздник с наследниками.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубиз» на Life.ru.