Бритни Спирс вернулась в соцсети с кринж-видео, снятым сыном Джейденом
Американская певица Бритни Спирс вернулась в социальные сети после нескольких недель молчания и ареста за вождение в неадекватном состоянии. Поп-звезда, удалившая ранее свою страницу, опубликовала видео, снятое её 18-летним сыном Джейденом.
Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/
По данным таблоидов, в период отсутствия в интернете певица сблизилась с родственниками. Новый ролик стал первым подтверждением этого: Джейден не только снял мать, но и спокойно реагирует на её поведение.
Сам контент остался в привычном для Бритни стиле: фанаты вновь увидели её безумные танцы, которые давно стали визитной карточкой ее страницы. Однако поклонники обратили внимание, что отношения с сыном, судя по видео, выглядят более гармонично, чём в последние годы, пишет Super.
Ранее сообщалось, что Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог издательству Primary Wave, сумма сделки составила около 200 миллионов долларов. Соглашение было подписано ещё 30 декабря, и, по словам источника, певица осталась довольна продажей, отпраздновав это событие вместе с детьми.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубиз» на Life.ru.
Бритни Спирс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.PAES