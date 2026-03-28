Бритни Спирс вернулась в соцсети с кринж-видео, снятым сыном Джейденом

Американская певица Бритни Спирс вернулась в социальные сети после нескольких недель молчания и ареста за вождение в неадекватном состоянии. Поп-звезда, удалившая ранее свою страницу, опубликовала видео, снятое её 18-летним сыном Джейденом.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/

По данным таблоидов, в период отсутствия в интернете певица сблизилась с родственниками. Новый ролик стал первым подтверждением этого: Джейден не только снял мать, но и спокойно реагирует на её поведение.

Сам контент остался в привычном для Бритни стиле: фанаты вновь увидели её безумные танцы, которые давно стали визитной карточкой ее страницы. Однако поклонники обратили внимание, что отношения с сыном, судя по видео, выглядят более гармонично, чём в последние годы, пишет Super.