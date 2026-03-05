Бритни Спирс вновь поймали пьяной за рулём и заковали в наручники

Американская певица Бритни Спирс была задержана в Калифорнии по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом пишет Page Six со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным портала, 42-летнюю артистку задержали 4 марта сотрудники Калифорнийского дорожного патруля. Инцидент произошёл в округе Вентура. Певицу заковали в наручники и доставили в отделение. Уже утром следующего дня, около шести часов, её отпустили. Сообщается, что исполнительнице предстоит явиться в суд 4 мая.

Это уже не первый раз, когда знаменитость попадает в такую ситуацию. Так, папарацци увидели Бритни Спирс пьяной за рулём автомобиля в октябре прошлого года. Знаменитая певица несколько раз выезжала на встречную полосу и едва не сбила подругу, когда покидала парковку ресторана после вечеринки.