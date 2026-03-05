Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 15:59

Бритни Спирс вновь поймали пьяной за рулём и заковали в наручники

Обложка © ТАСС / Rich Fury/Invision/AP

Обложка © ТАСС / Rich Fury/Invision/AP

Американская певица Бритни Спирс была задержана в Калифорнии по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом пишет Page Six со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным портала, 42-летнюю артистку задержали 4 марта сотрудники Калифорнийского дорожного патруля. Инцидент произошёл в округе Вентура. Певицу заковали в наручники и доставили в отделение. Уже утром следующего дня, около шести часов, её отпустили. Сообщается, что исполнительнице предстоит явиться в суд 4 мая.

«Бритни Спирс клонировали»: как связаны зубы поп-звезды и файлы Эпштейна?
«Бритни Спирс клонировали»: как связаны зубы поп-звезды и файлы Эпштейна?

Это уже не первый раз, когда знаменитость попадает в такую ситуацию. Так, папарацци увидели Бритни Спирс пьяной за рулём автомобиля в октябре прошлого года. Знаменитая певица несколько раз выезжала на встречную полосу и едва не сбила подругу, когда покидала парковку ресторана после вечеринки.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубиз» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Бритни Спирс
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar