Пьяная Бритни Спирс на BMW едва не угробила себя и подругу после отвязного кутежа

Папарацци заметили Бритни Спирс пьяной за рулём автомобиля. Знаменитая певица несколько раз выезжала на встречную полосу и едва не сбила подругу, когда покидала парковку ресторана после вечеринки на BMW. Об этом сообщает DailyMail.

Окружающие певицу утверждают, что она «теряет контроль» над собой и ситуацией, что напоминает её печально известный срыв в 2007 году, когда она побрилась налысо.

Поп-принцесса залетела в престижный ресторан в среду вечером. Она выглядела пьяной и вела себя соответствующе: опрокидывала стаканы и роняла вещи на пол. Кстати, пришла она туда в блузке и шлёпанцах, а на прощание подняла бокал за всех присутствующих. Подруга с трудом вывела Спирс на улицу.

Далее артистка полезла за руль своего чёрного BMW, несмотря на протесты некоторых прохожих, персонала и её приятельницы. Папарацци проследовали за ней, чтобы поснимать на видео, как Спирс залезала на встречу и едва не влетела в отбойник несколько раз. Добравшись до своего дома, певица застряла у ворот и не могла вспомнить код от замка.

«Она вводила код и подъезжала к воротам, но они не открывались. Она повторила это три или четыре раза. Подруга все это время не выходила из машины. Спустя 20 минут подруга уехала, а Бритни провела ещё около 10 минут, пытаясь войти, и наконец ей это удалось», — говорит очевидец.

Карьера Бритни Спирс выдалась весьма трагичной. В 2007 году она пошла под откос, а у певицы появились проблемы с психикой, наркотиками и алкоголем. В 2008 году суд лишил её права опеки над своими детьми. В июле она вышла на связь с новостью для поклонников и новым безумным танцем. «Принцесса поп-музыки» рассказала, что удочерила девочку и теперь собирается переехать в Италию.